1949年國共內戰，國民政府敗退台灣後，美國總統杜魯門發表《中美關係白皮書》，聲明美國不介入台海爭端，並停止對中華民國的軍事援助。一時台灣風雨飄搖，只憑海峽天險苟安一時。想不到1950年韓戰爆發，兩天後美國杜魯門下令第七艦隊協防台灣，將台灣納入西太平洋防禦體系，穩定了台灣的政權。也是美國干預中國內政，介入兩岸政局的開始。

1950年代，美國軍援經援台灣，當時大陸幾無海空軍，台灣具有海空軍優勢，經常轟炸大陸沿海，遠達北京上海，為了避開台灣的轟炸，逼使當時的北京閱兵大典都在下午三時舉行。

從1951年到1953年之間，台灣配合美國韓戰的戰略，曾經突擊大陸沿海的島嶼共數十起，如南日島、東山島、湄州島等島嶼，擾亂大陸沿海。雖然1954年9月3日大陸發動了九三炮戰，1958年8月23日，大陸發動了八二三炮戰，但都未獲勝。

1954年台美簽訂了《中美共同防禦條約》，台灣同時具有聯合國安理會常任理事國的席位，可謂佔盡優勢，傲視大陸。

1970年代大陸完成了兩彈一星的重大國防計劃之前，台灣便已配合美國，以U2高空偵察機組成的黑貓中隊，及以B-24、C-46各式轟炸機、運輸機組成的黑蝙蝠中隊，深入大陸領空，替美國中央情報局執行偵測任務，破壞大陸的國防建設。

1971年大陸取代了台灣成為聯合國安理會常任理事國，1972年尼克森訪華簽署了《上海公報》，1978年美國與台灣斷交，次年與大陸建交，同時宣布廢約《中美共同防禦條約》，撤軍。頓時兩岸外交形勢逆轉。

1979年起，大陸全國人民代表大會發出《告台灣同胞書》，呼籲「和平統一、一國兩制」，1981年葉劍英提出葉九條，承諾台灣可作為特別行政區，保留軍隊。1982年大陸統戰部部長廖承志致信蔣經國，呼籲「相逢一笑泯恩仇」，兩岸應該和談。但蔣經國以「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策作為對抗。

1988年蔣經國去世，李登輝接手的12年執政，進行了名為寧靜革命推行民主，實為裂解國民黨，惡化兩岸關係的開始。1995年李登輝訪問美國，在康乃爾大學的不當講話，使得大陸在1996年台灣大選前引爆台灣海峽飛彈危機。1999年李登輝提出兩國論，使得兩岸政治關係繼續下降。

在大陸崛起的壓力下，台灣提倡本土化運動以爲對抗，但政治上仍虛與委蛇。1992年代表兩岸政府的海協會與海基會在香港會談，達成九二共識，促成了次年汪道涵與辜振甫在新加坡正式會談。從現在台灣完全否定九二共識看來，這都是台灣當時極力掙扎，拖延時日，拒絕統一的伎倆，台灣無論是國民黨、民進黨，甚至民間，從無兩岸統一共建中國的誠意與民族主義。

2000年民進黨陳水扁就任台灣總統後，大力在台灣推行去中國化，台灣人不是中國人，從基礎教育改變新一代的台灣人。雖然2008年國民黨馬英九執政，卻任由去中國化繼續進行，即使在卸任前與習近平在新加坡會晤，都是毫無誠意的動作。

2016年蔡英文執政，台灣掙脫大陸的策略日益明顯，除了台灣人不是中國人，更有綠營學者主張台灣人是南太平洋南島語系的後裔，2017年蔡英文出訪南太平洋馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門稱為台灣的尋親之旅，這是從去除中國歷史文化，更進一步去除中國血統，打造台灣是與大陸無關的島嶼。

把台灣問題國際化是掙脫大陸的重要策略，對外積極聯絡世界上反中反華的盎撒及歐洲國家，賄賂他們的議員來台灣訪問，或者在議會上發表反中的言論。對內營造全世界自由民主的國家都會支持自由民主的台灣，對抗專制獨裁的大陸的氣氛。

美國雖然與台灣在1978年斷交，美國國會在次年即通過了《台灣關係法》，繼續插手台灣事務，表面上一個中國，三個公報，實質上早已掏空一個中國，公然出售武器，行軍事合作，戰略指導，更經常高官訪台，打台灣牌刺激大陸，愈演愈烈。

這是台灣對大陸從襲擊、傲視、對抗、掙扎到掙脫的心路歷程，目前台灣的民眾集體崇拜盎撒文化，沒有民族主義，缺乏國家意識。血濃於水、惠台政策，對台灣人無動於衷。大陸在經濟、科技、軍事全方位的進步，台灣人沒有與有榮焉的感覺。大陸所提的一國兩制，台灣人根本不屑一顧，台灣只願緊抱美國，掙脫大陸，大陸的對台政策務必正視現實。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※