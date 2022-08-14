在這裡由三河壩之役，到回顧一些共產黨內的名人戰將，目的在增加一些對過往的瞭解。段德昌和彭德懷，都是有理想有抱負的年輕人，他們所看到的問題，都是衰敗中農業社會的困難局面；在當時環境的局限下，彭德懷搞救貧會，段德昌要搞公有制，而且真的投身實行，心志應屬高尚。

其時華夏中國的社會，還是很道地的農業社會，全國人口中，大約有90%左右是農民，而這90%的農民中，有機會讀書識字的，又為極少數，據估計其時東部省分文盲率約80%，西部或95%。那時的中國若以4億人計，除婦孺老弱共3億外，健壯之農民或約9千萬，這9千萬健壯農民，識字者寥寥無幾，窮困者或為全部，這一窮（窮困）二白（不識字的白丁）的農民，豈不是毛澤東先生農民運動最佳的活動爭取對象？

毛先生會變為農民運動的王，會叫出以農村包圍城市的口號，確是毛先生的遠見；日寇侵華的目的不是要幫助共產黨，但其侵略行為，卻又真正幫助了共產黨在華夏大地順利發展。

毛澤東先生和無數的追隨者，真的在民38年（1949）實現了他們的理想。這期間，彭德懷也一直追隨及支持毛澤東；段德昌呢，在民10年1921年4月的一天，毛澤東以省督學的身分，到湖南南縣文武廟考察教育情況，提到原任督學所辦伙食辦得一塌糊塗，引起學生們起來抗議一事，領頭者就是段德昌，結果督學撤職；毛澤東覺得段德昌有理有據，特邀見握手致意，其時毛澤東28歲，段德昌17歲。

其後段德昌參與組織馬克思主義學習小組，民14年（1925）6月加入中國共產主義青年團，9月轉入中國共產黨，再到廣州入黃埔軍校第四期和中央政治講習班學習，這些過程可能都和毛澤東有關。段在中央政治講習班結業後，和彭德懷都參加過北伐戰爭，民16年（1927）8月參加了南昌起義。

南昌起義失敗後，段德昌赴湖北一帶活動，帶領紅軍和國軍作戰，建立了根據地，有聲有色，被稱為常勝將軍；首創「敵來我飛、敵去我歸、敵多則跑、敵少則搞」的游擊戰術訣，和井崗山紅軍所稱「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」16字訣，異曲而同工。

民22年（1933）5月1日，段德昌被同黨同志夏曦誣陷為「改組派」（指國民黨內部一個反對蔣介石的政治派別），而遭殺害。段德昌臨死時大聲叫道：「不要用子彈，留下一顆子彈去打敵人！」結果被亂刀砍死。民41年（1952）8月3日，毛澤東簽發中華人民共和國「中央字零零零壹號」烈士證，追認段德昌為第一號革命烈士。段德昌並未死於反共的國民黨，而死於自己的共產黨人之手。

彭德懷呢，起碼未受「改組派」的影響或牽連，不只在整個國共內戰中立下汗馬功勞，被評為中共十大元帥中僅次於朱德的第二名元帥，在志願軍援朝戰爭中，也立下殊勳，讓中國老土軍人的戰鬥力，震驚美、歐聯軍。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】