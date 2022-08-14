8月12日林智堅宣布退選。他說「我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌」「半途成為傷兵離開戰場，不過個人的清白是一輩子的，我不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛我的人格與清白」……語畢，下台不鞠躬。

自7月4日林智堅被踢爆論文抄襲直到最後一刻，「清白」兩字從不離口，為了這兩個字，不惜傷害母校台大、中華大學聲譽；不惜犧牲指導教授陳明通違反學術倫理作弊、放水；不惜斲傷黨主席蔡英文總統領導威信；甚至不惜引爆黨內同志「一屍5、6命」恐慌，全黨籠罩39天「換堅」陰霾的心情七上八下……，林智堅卻只想著個人清白，不顧全黨選情，未免太自私！

民進黨8月10日中執會後，黨主席蔡英文下達全黨「挺堅令」僅僅堅持48小時，林智堅就滿臉豆花地宣布退選。「挺堅令」挺什麼？仔細一看，還是傾全黨之力「相信林智堅的清白」。林智堅始終無法理解，何以台大學倫審定會無視他提出所謂的「鐵證」不相信他的清白；何以中華大學學倫委員「先射箭再畫靶」不相信他的清白；下一步，他還要憑藉阿Q式喃喃自語的「清白」，向教育部提出「訴願」嗎？沒有「鐵證」，光憑一張嘴，結果又有何不同？

若按照這次危機的結果論來看，林智堅只在乎自己「清白」，不顧賠掉民進黨的選舉、不顧蔡英文817萬票掉粉、也不顧毀了母校台大、中華大學的聲譽，連鐵達尼號的破口出現了，還怪民進黨同志「你們不懂我的清白」。

林智堅「下台不鞠躬」的態度，則是更大更大的問題。

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