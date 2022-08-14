日本政府8月10日進行內閣改組，進入「後安倍」時代。前首相安倍晉三被刺身亡一個多月後，岸田內閣進行大規模的改組，19位閣員換了14人，且有9人是首次成為閣員。一如各方所預期，除了顧及自民黨的派系權力均衡之外，有三位具有指標意義的閣員，則有前首相麻生太郎的防衛大臣濱田靖一，前首相安倍晉三支持出來競選自民黨總裁的高市早苗，則出任經濟安保大臣，以及留任、被視為「知中-友中」的外交大臣林芳正。

岸田內閣其後要面對的三大危機包括：一、疫情與通膨，迫在眉睫。二、內閣改組和安倍國葬。三、修憲與修憲公投都通過之後，國防預算新增GDP的1％（以2021年計，500億美元），以及後續對於東北亞和亞太地區的影響。

過去兩年半以來，三任首相的疫情防治政策，一直難以和經濟兼籌並顧。第七波疫情在8月10日，全國新增確診人數突破史上新高的25萬，雖然重症比例不高，但卻足以癱瘓現有醫療系統。屋漏偏逢連夜雨，2月的俄烏戰爭造成全球能源價格大漲、美國聯準會今年以來升息2.25個百分點及日本央行持續寬鬆政策，日圓大幅貶值，嚴重的通膨重創民生經濟，岸田首相的民調支持度，也跌落到去年10月上任後最低點的46％。由於安倍前首相被刺後，意外揭露出自民黨高層人士和統一教的關係，內閣改組沒有續任的7位閣員，有一位就是安倍首相的胞弟、前防衛大臣岸信夫。

無論是生死攸關的疫情，或是萬物皆漲，只有薪水不漲的通膨，在這樣的危機環境之下，進行大幅度的內閣改組，接著必須面對的是，早就排定好、9月27日安倍前首相的國葬。繼1967年前首相吉田茂之後，這次是否要以國葬之禮，日本社會的意見分歧，經濟生活的困頓，甚至是軍國主義復活的疑慮，岸田首相的政治壓力，不言可喻。

在安倍前首相被刺後舉行的參議院選舉，執政的自民黨大獲全勝，從而使自民黨擁有參眾兩院的優勢，有利推動2/3的高門檻修憲。岸田首相已經明言，要完成安倍未竟之志的修憲，則勢必涉及二戰後，「非戰憲法」第九條所言：「……基於正義和秩序的國際和平，永遠放棄發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段。為達到前項的目的，不保持陸海空軍與其他的戰爭力量，不承認國家的交戰權」。換言之，日本憲法該條文明定的是和平的理念與非戰的原則，和政府的國防經費沒有直接的關係。

事實上，「防衛經費不超過國民生產毛額的百分之一」，是在1976年，由時任首相三木武夫的內閣會議所制定。儘管前首相中曾根康弘，於1987年已經決議廢除該項非正式的預算編列限制，但歷任首相迄今仍謹守該限制，一直到兩次出任首相、近代史上任期最久的安倍晉三，2017年首度論及，為了確保必要的國防預算，將不考慮占GDP 1％、歷任內閣傳承下來的「潛規則」限制。

展望未來，岸田首相的新內閣，有三個轉機。首先，在國家防衛和集體防禦方面，將要延續前首相安倍生前拍板定案，以5年為期，逐漸增加國防預算達到GDP的2％。防衛相濱田靖一，再次走馬上任，熟稔國防事務，無縫接軌。其次，今年5月日本參議院通過的《經濟安全保障推進法》，是經濟安保相高市早苗，未來三年的最重要任務。由於經濟安全和國防安全，兩者互為表裡，不可偏廢，該法因而涉及強化戰略物資的現有供應鏈（例如半導體/稀土/醫藥產品/電池）、保護核心基礎建設的安全、加強官民協力的尖端科技研究、甚至將不再公開專利的使用權，以因應長期的政經變局。最後，面對變動劇烈的國際和區域地緣政治情勢，無論是自己主導的CPTPP，或是美國建置的印太經濟架構（IPEF）和晶片四方聯盟（CHIP 4），日本扮演大國博弈棋局上的重要角色，外相林芳正奔波走訪，是岸田外交政策的執行者。

未來三年，是岸田首相展現國家治理能力的黃金時期，而今年的修憲和後續的全民公投，則是他接受的第一個重大政治檢驗！