林智堅論文抄襲案延燒，學位遭台大撤銷，這段期間不僅是在野黨、媒體、名嘴撻伐，連自家人也沒臉說項，綠委高嘉瑜火砲四射：「林智堅論文案恐釀北北基桃竹選情一屍五命！」台北市議員王世堅痛批：「有必要為了一人疏忽，因而扭轉台灣價值嗎？」唯獨總統蔡英文還是堅持「智堅戰清白」，並以捍衛人格一說，打算護短到底。

整起事件所帶來的負面評價，民進黨或許原本期待可以在林智堅宣布退選後止血，但這次豬隊友竟是民進黨大家長。不難理解，蔡英文非常有同理心，因其自身就因情節雷同深陷其中，就算林智堅已是百口莫辯並被宣布撤銷學位，也要持續混淆視聽來力挺，兩人處境如出一轍，早晚要被牽連。因為蔡英文的選擇相信林智堅，著實與社會普遍認知差距太大，所以必遭反噬。

許多政要、名人的類案相繼被再拿出來檢視，前國防部長楊念祖、前高雄市長參選人李眉蓁、甚至是現任美國總統拜登在1987年參選總統時被爆出抄襲文章等，但眾多案件唯一的不同點是，大家皆是自動認錯並放棄學位、官職，唯有林智堅是被「撤銷學位」，還被輿論轟下台。

從小我們就被教育要「誠實」，耳熟能詳的華盛頓砍櫻桃樹的故事深植人心，如今民進黨卻是由黨的最高領導人，又是貴為總統之尊的蔡英文帶頭違背誠實價值，這種愚民氛圍選民難以接接受，為免殃及其它縣市選情雖已壯士斷腕，但恐怕仍尾大不掉。

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