法國著名作家雨果曾說:「多建一所學校，就少建一座監獄」，這句話彰顯出教育之重要性，「教育」即是國之根本，高等教育更是國家軟實力的極致展現，台灣缺乏天然資源，但時至今日卻能打造台灣成為科技島，靠著就是一批批優秀的高等教育人才在各專業領域之努力，才能創造出台灣的經濟奇蹟！

但可悲的就是教育部這幾年嚴重失職，沒有任何作為協助私立學校招生與轉型，放任讓各私立大專院校自生自滅，近日111學年度大學分發入學公告分發結果，招生缺額竟然高達1萬4493人，全國僅11校沒有缺額，但例如文化大學竟然出現了2378的缺額、長榮大學出現了832的招生缺額，許多老牌私立學校都在狂拉招生警報！且預估明後年各大學招生將會更困難！

每次遇到大學招生問題，教育部長只會講幹話，把一切問題推給了「少子化」，只會說私立學校的去留端看市場機制，這就是教育部將私立學校的招生困境視為是理所當然，不思積極協助，這就是教育部的無能與失職。

高素質之高等人力就是台灣最大的競爭力，台灣就是因為有私立學校一同協助，才讓台灣的高等教育更加普及！也為台灣累積了諸多人才，因而每一間私立大學倒閉對國家而言都是一個嚴重的傷害，畢竟每間私校的董事會都是先砸下數十億的資金響應國家政策興學，但今日卻在教育部無作為的施政方針下，一間間的停辦，更是彰顯出蔡政府對於台灣高等教育的不用心與不重視！

此外私立大學也是養成新進學者之育成基地，許多新進教授都是先到私立大學任教，日後才進入國立大學服務，因而私立大學培養新進學者功不可沒，今日私立大學快速退場，也更加不利於我國未來高等教育研究人才之養成！

教育部本該早早想辦法幫台灣的私立學校找生源，而非每次只會卸責，多年前就有許多教授呼籲，要求教育部先限縮國立大學的招生名額，留一些學生給私立學校招生，但教育部就是明知可為，而不為！

此外教育部也可擴大南向政策與招收中國學生，但可惜的就是，蔡政府聽到中國就反彈，對於中國學生的招生限制越來越多，這也讓中國學生來台興趣缺缺，而南向政策雖然很喊得震天響，但蔡政府就是有辦法加以搞砸，搞成南向學生來台打黑工！

台灣的高教悲歌才剛拉開了序幕！私立學校的倒閉潮，就如同一台失速的雲霄飛車，就在蔡政府顢頇的教育政策的指導之下，終將會撞入無底深淵當中，全面的崩盤與瓦解！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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