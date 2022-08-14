自1997年眾議院議長紐特•金瑞契（Newt Gingrich）訪台之後，時隔25年，現任美國「三號人物」眾議院議長南希•裴洛西（Nancy Pelosi）一行繞過中國主張主權的南中國海航線，於8月2日（當地時間）抵達台灣，裴洛西在落地台灣後在推特發貼說，她的代表團的訪問是信守美國「堅定不移地支持台灣充滿活力的民主的承諾，她強調「民主與專制的選擇」，裴洛西抵達台灣後與台灣總統舉行會談、共進午餐，並訪問台灣立法院、人權博物館、會見中國反體制人士，裴洛西於當天下午舉行完活動離開台灣，前往亞洲之行的下一站韓國。裴洛西不顧曾預測美國朝野和中國的軍事挑釁，但這次突然到訪台灣，對中美和韓台之間產生了不小的影響。

01裴洛西訪問台灣的背景和目的

美眾議院議長裴洛西不顧中國的軍事威脅突然訪問台灣的背景和意圖如下：

第一，裴洛西名義上強調這次訪問台灣的目的在於守護與共產國家中國抗衡的美國民主主義，追求在國際社會上強調的人權為主「民主普遍價值連帶」。

第二，美國民主黨人士強行訪問台灣，是因為美國於今年11月份將要舉行中期選舉。由於共和黨的預期在於掌控眾議院，當前也採用了將選民的視線轉移到外交問題上的心理戰術。面對這樣的國內外政治狀況的兩難，民主黨便選擇採取了以上對策。

第三，在中美兩國之間的戰略競爭過程中，白宮如果因中國的強烈反對而取消這次裴洛西的台灣之行，就會給人留下美國和拜登政府屈服於中國的印象，集中批評共和黨等，因此可以說這次裴洛西訪台之行是美中兩國之間的自尊心對決。

第四，目前在中美之間的全球供應鏈重組過程中最重要的產業是半導體供應鏈之爭, 這是為了給在半導體產業生死攸關的北京政府和拜登政府的GVC重組過程中繼續保持美國領先地位。

第五，事實上，此次裴洛西議長強行訪問台灣的目的，我們應該密切關注的是具有較強反華傾向的裴洛西議長的個人隱私，裴洛西議長從議政活動初期開始，就以中國人權問題為紐帶敦促強力應對的美國國內代表性反華人士，從這一點來看，這與將中國規定為美國最大的戰略競爭者、將遏制膨脹和牽制中國的印度太平洋戰略放在外交政策最優先位置的拜登政府的看法相似。

02美中之間展開台灣海峽爭奪戰

過去三次出現台海危機時，美軍軍事威力展示都使中國的抵抗變得無力，但在此次第四次台海危機中，中方具體提出了攻擊台灣的主要要點，中國人民解放軍（PLA）的武力示威達到了高峰。眾所周知，台灣是中美兩國各不相讓的戰略性地區，但當中國的國防軍事力量與美國不可抗衡時，並不會引起太大風波，但隨著中國國防軍事力量的不斷增強，此次台海危機似乎比前幾次更加危險。第一次和第二次台海危機始於中國，第三次和第四次危機由美國引起，台灣在美國的幫助下前三次曾安全度過了台海危機，但是第四次台海危機究竟能不能安全度過讓我們拭目以待。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣後，隨之中國政府便做出了在六個區域實質性的軍事軍事演習，時隔26年再次引發「第四次台灣海峽」危機，但第四次台海危機因中國軍隊的軍事打擊能力提升，這次台海危機似乎比前三次更加危險，中國政府一貫認為台灣是國家的核心利益，因此強烈主張不會容忍任何外國勢力的干涉。特別是本次裴洛西到訪台灣，引發中國國內人民的強烈愛國心和發揮中國共產黨集中領導力量，台灣統一成為中國幾代中國領導人心願，並且我認為向今年秋天即將連任三屆的中國國家元首發出了肯定的信號。

從中國的立場來看，台灣是在美、中、印-太平洋地區發揮影響力所必需的戰略、是地緣政治的核心地區，是不能輕易讓步的核心利益。中國自20世紀80年代改革開放後，為了確保保證中國經濟增長的必要資源供求通道和防禦外部勢力接近內海的「反接近和區域封鎖戰略(A2/AD) 」等實現中國攻勢性膨脹的出海戰略目標，中國不能放棄台灣地區，必須掌握台灣海峽，但美中之間的利害關係卻針鋒相對。

重要的是，此次裴洛西到訪台灣不僅給台灣海峽周邊的海上物流運輸和民間飛機航運帶來負面影響，並且對東北亞地區和全世界秩序造成巨大影響。這裡需要指出的是在國際政治現實中，民主價值連帶並不是全部。因此，美國國內對此次裴洛西訪台之行造成的挑釁行為（一位政治家的共鳴心）出現負面評價, 很難判斷此次裴洛西訪問台灣會得到絕對的支持。從中國領導層的立場來看，中美建交不成文的「一個中國（One China）原則」的約定似乎比經濟代價更大，如果該原則被破壞，雖然會加速與美國展開「強對強」對決，但只要美國在台灣問題上繼續保持戰略模糊性，進行全面軍事對決的可能性不大（鬥而不破）。

另一個重要原因是因疫情防控機制，中國經濟遭到了滯脹和經濟放緩之際，今年中國國內生產總值增長率預測為3%左右，在中國政府即將舉行第二十次中國共產黨黨代會這一政治活動的前提下，台灣問題擴散的話中國經濟放緩幅度將達到難以預測的水平，如果中國經濟硬著陸成為現實，中國元首長期執政的構想將變得異常艱難。此外需要指出的是在美國11月中期選舉和中國10月下旬黨代會這一重要政治活動即將來臨之際，從美國總統拜登和中國國家元首雙方的立場上，都不希望因台灣問題擴散而影響選舉。

03裴洛西議長訪問台灣韓國和台灣的後果

美眾議院議長裴洛西此次到訪最終使台灣和韓國陷入很嚴重的困境，在美中矛盾中制約了活動空間。也就是說，因為中國不能直接懲罰美國的這次行為，所以會間接對美國的同盟韓國和台灣進行各方面報復。例如，2016年7月韓國薩德部署時，中國並沒有對美國進行懲罰，而是對韓國進行經濟報復，其後果一直延續至今。此次裴洛西突然到訪台灣而導致中國軍隊在台灣海峽進行了為期五天的實彈軍事演習, 台灣海峽受到了切斷海域和空域的軍事報復，同時暫時禁止進口台灣產農水產品、禁止出口半導體原料中國產天然沙子等報復性經濟措施，對台灣的農漁民產生不好的影響。

另一方面，韓國的尹錫悅政府在就任初期通過參加北約(NATO)會議，似乎明確表現出反華和對美傾斜（戰略明確性）的傾向，這次美國權力排名第三的眾議院議長訪問台灣後，緊接著下一站訪問韓國，但裴洛西到訪韓國時，尹錫悅總統沒有直接與裴洛西議長進行面談，這是維持美中之間的戰略模糊性。這一舉動足以讓人懷疑美國「侮辱美國」、「無禮」的信任，相反，中國政府沒有採取任何措施，因此得到了「有禮貌的韓國」的肯定評價。結果，給韓國的對華政策發出了不好的信號, 即如果中國強力推動，韓國就會跟進。但是，在8月4日舉行的東盟外長會談中，韓國外長樸振的「不能容忍在台灣海峽單方面改變現狀」的發言似乎是對韓國政府對台灣問題的態度。從結果來看，美國獲得了政治外交戰略利益（台灣防禦的堅定意志），中國獲得了軍事戰略利益（中國的反接近/區域封鎖戰略(A2/AD)的成功），美中兩國共享了利益，台灣暴露在中國的軍事威脅之下，一些商品暫時被禁止出口。韓國喪失了對美信任，遭受了有一些外交戰略的損失。（作者為韓國慶南大學極東問題研究所中國研究中心主任、教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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