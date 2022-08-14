美國眾議院議長裴洛西8月2日訪台，引發中共自8月4日起在台灣周邊6處海域進行實彈軍演，使兩岸關係陷入前所未有的緊張狀態。針對此一情況，蔡英文總統表示兩岸應該進行「建設性對話」。這是明顯的求和。

駐美代表蕭美琴於美東時間8月7日接受美國哥倫比亞廣播公司節目「面對國家」訪問時表示，蔡英文總統已再次呼籲中國政府保持克制，並打算通過對話解決我們的政治分歧。這是再度向大陸求和，可是大陸國台辦除了於8月10日發表對台白皮書，對於民進黨政府的呼籲毫無反應。

陸委會主委邱太三就任時曾表示希望兩岸「春暖花開」。這也是求和的表現。民進黨政府由蔡總統或邱太三向對岸喊話求和不足為奇。但是由蕭美琴喊話就顯得十分突兀而且詭異。

我政府駐外代表的主要職責，除了提供海外國人急難救助，就是強化與駐在國關係。雖然難免與對岸鬥爭，但是從不正面接觸，更不該就兩岸政策發表意見。蕭美琴是駐美代表，主要職責是強化台美關係。蕭美琴出面放話，莫非是刻意講給美國聽，希望美國從中協助，或者向中共施壓，促成兩岸直接對話？

可惜的是無論是蔡總統，或是蕭美琴公開喊話要求與對岸進行「建設性對話」，都是緣木求魚。

在美國方面，美國與中共於1982年簽訂《八一七公報》時，雷根總統同時亦向台灣提出「六項保證」。其中包括「不會擔任兩岸之間的斡旋角色」。除非美國說一套、做一套，否則我方為了與大陸對話求助於美國，恐怕難以如願。

2019年1月2日，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，正式倡議「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。但是蔡總統斷然拒絕。如今想要與對岸對話，恐怕為時已晚。

兩岸直接對話確實是解決分歧、管控危機的最佳良方。但是在目前的氛圍下，大陸不可能正面回應蔡總統的提議。最重要的是，大陸一再強調九二共識是兩岸關係的定海神針，堅持兩岸交流必須以九二共識為基礎。然而蔡總統則說九二共識不存在。在此情形下，兩岸要用甚麼基礎進行對話呢？

大陸進行軍演後，外交部除了動員47位駐外館長向國際發聲譴責中共，外交部長吳釗燮也於8月9日舉行「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，嚴厲譴責中共，並呼籲更多愛好民主自由的國家，能團結一同抵制。

外交部將中共軍演之事訴諸國際，顯然是想將兩岸問題國際化，在國際間形塑「一中一台」的印象。在此情形下，大陸斷不可能與民進黨政府對話。因為大陸一向堅持兩岸問題為中國內部事務，拒絕外國勢力干涉。

蔡總統在中共軍演下求和，吳釗燮卻為了軍演求戰。民進黨政府既想求和，卻又求戰，自以為可以玩兩手策略。殊不知中共正是玩弄兩手策略的高手。民進黨政府不承認九二共識，更積極推動「去中國化」，結果只會使兩岸隔閡加深，敵意不斷上升。（作者為自由撰稿人）

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