美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾在8月12日的電話簡報會表示，針對中國對台灣的一系列挑釁作為，美軍機艦將在數周內穿越台灣海峽，堅守航行自由權利。

外交部副發言人崔靜麟立即回應稱：「對於美國政府在台海情勢升高之際，堅定支持我國，多次聲援民主台灣，並以具體行動維護台海安全與區域和平，外交部表示誠摯感謝」。

外交部與美國一搭一唱，令人感到可笑。

首先，美國機艦通過台灣海峽早有前例，不足為奇。重要的是，美國機艦通過台海時，會有何具體舉動？是向大陸陸地開火？還是攻擊中共軍艦？抑或是進入台灣港口保台？如果都不是，又有何實質意義呢？如果安安靜靜地通過台海，就能嚇阻中共嗎？

其次，在中共8月4日進行圍台軍演時，美軍機艦不敢進入演習區域。未來中共再度舉行軍演時，美軍會進入演習區域嗎？如果不會，美國機艦前來台海，又有何意義呢？

第三，萬一中共真的對台動武，美軍能在第一時間趕來保衛台灣嗎？更重要的是，美國與台灣沒有外交關係，也沒有協防協定，更從來沒有明言將以軍力干預中共對台的軍事行動。看看烏克蘭的例子，美軍護台顯然是台獨人士的一廂情願。

美國宣布機艦未來數周將通過台海，只是不得不為的裝腔作勢。如果台灣不想惹火上身，必須謹言慎行，不要為中共製造動武的藉口。

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