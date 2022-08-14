國人赴柬埔寨打工被囚、被虐、被性侵、被摘器官的新聞鬧得震天價響，政府不管、1450不吭聲、綠營媒體恍若未聞，結果事件上了國際版，行政院終於成立政院層級的專案小組開始處理。

上半年大搞｢恩恩幼童｣事件；接著｢裴洛西娘子｣上場；連日來又為了挺主席的｢堅兒｣，綠營上下總動員，全是為了年底選戰大做認知戰，直到｢販賣人口｣成了世界新聞、年輕人反彈，才開始重視，不過作法僅是派當地派出所警員找上赴柬工作的家庭做戶訪，積極作為依然沒有。

事出必有因，為什麼有那麼多年輕人要赴柬工作？招募者是誰、什麼公司、出去後的動向、工作內容、後續下落……？這不是負責內政的小警員辦得了的，必須配合外交、國安單位切實詳查，否則就跟｢查水表｣一樣，遞上一張｢違反社福法｣傳票請你去喝茶；要不就是派小警員在出境大廳高舉｢小心受騙｣的牌子，人都要出去了，誰還在乎你的牌子？政府的作為應該是預防與救援，然後究責重辦，以杜後患。

若不是受騙上當都是年輕人，影響年底選票，政府大概也不會搭理這一段。不過晚來總比不來好，趕快拿出具體行動來吧！

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