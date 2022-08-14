中國大陸2022年第二季經濟成長率為0.4%，遠不及第一季的4.8%，使得2022年上半年經濟成長率僅有2.5%。要達到全年5.5%的目標非常困難。

中國大陸今年第二季經濟表現是自疫情以來最差，主要原因是經濟重心上海封城。不過官方說法則是「第二季經濟頂住壓力還可實現正成長」，而且國內消費及生產自六月已開始改善，所以下半年成長可期。

中國大陸經濟並不會明顯復甦，除了因為國際大環境不佳外，大陸官方仍堅守嚴格的「清零政策」，而且房地產市場仍處於低迷，均會影響經濟成長動能。

中國大陸經濟成長率不斷下滑，由改革開初的雙位數，在2020年已降到5字頭，今年可能連保5都成問題；不過中國大陸主張未來是追求「高品質」的「5時代」經濟成長。僅管如此，但中國經濟未來仍有不少挑戰。

2021年是中國大陸十四五規劃（按，所謂「十四五規劃」，是指2021年3月，大陸地區第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過的「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」）的第一年，是中國共產黨成立的「第2個100年」起點，大陸官方將十四五規畫視為下一個百年奮鬥的第一個五年計畫。不過中國也承認正面臨「百年未有之大變局」的外部環境，其中以美中貿易戰下美國對中國圍堵，重組供應鏈加速與中國脫鈎，以及新冠肺炎對中國衝擊最大。

基於此，十四五規劃強調經濟自主性。雖然是推動「雙循環」經濟，但主要是以促進消費及投資，加快建構「國內大循環」為主體，進而全面促進國內國際的雙循環。

其次為了增加經濟主控權，以科技自立自強作為國家發展的戰略。強調核心技術的掌握，以及供應鏈的自主性；並以重視製造業全力發展實體經濟，以降低對外依賴。

如果2021年是百年首見大變局，那麼2022年對中國大陸的變局更大，挑戰也更多。因為2022年不但美中貿易戰未降溫，拜登政府甚至還繼續加碼；而疫情也未明顯減緩，再加上俄羅斯入侵烏克蘭影響全球經濟。

俄烏戰爭下，雖然中俄關係更加緊密，但也促使美國加速推動結盟來制衡中國大陸。另外最近美國眾議院議長斐洛西訪問台灣，除了升高兩岸緊張局勢外，更加深美中對峙程度，未來美中對抗會更加白熱化。

除了外在挑戰外，中國大陸國内經濟也面臨不少問題。目前國內需求仍有待提升，國內通貨膨脹壓力開始增加；官方雖宣稱在2020年已經有近1億人脫貧，達成小康社會目標，但貧富差距仍大。另外金融市場風險升高，以及在美國強力壓制下，關鍵產業升級困難等問題。中國大陸如何突破，攸關未來世界經濟版圖的變化。

2022年下半年中共二十大的召開，接著是2023年初第十四屆全國人民代表大會，預計習近平將續任國家主席，領導班子也要換血。中國大陸能否在複雜多變的內外環境下，穩定順利完成「換屆」，也是全球關切的焦點。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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