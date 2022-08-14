中華民族於歐洲工業革命後走向積弱，以致遭受列強欺凌，振興中華成為中國人百餘年來心心念念的願望。1997年召開的中共十五大提出「中華民族偉大復興」作為中共執政理想，中華民族的復興不僅是中共對內的號召，也是對世界的宣告。2012年習近平就任中共中央總書記後更提出「中國夢」，與中華民族偉大復興相結合，「中國夢」就是「實現中華民族偉大復興。

中共建成社會主義強國

2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會，習近平宣告第一個百年奮鬥目標完成，「小康社會」在中華大地全面建成，並承諾「中共將領導中國人民意氣風發，向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。」按照中共的歷史觀點與語境，中華民族偉大復興的標誌，就是在中共領導下建成社會主義現代化強國。

孫中山在1905年《民報》創刊號上發表的〈發刊詞〉中，初步提出民族、民權、民生三民主義的發想。他認為歐美國家經歷民族革命與政治革命，實踐了民族主義與民權主義，而有了近代以來的富強。但是歐美民生問題積重難返，「經濟問題繼政治問題之後，則民生主義躍躍然動，20世紀不得不為民生主義之擅場時代也。」孫中山認為中國必須推行三民主義，讓中國的革命能同時實現民族革命、政治革命與社會革命，使畢其功於一役，追求民族全面的復興。

辛亥革命完成了形式上的政治革命，但要完全改變千年專制帝制統治文化談何容易，更何況當時帝國主義持續壓迫中國經濟與主權。由於國家的分裂與內耗，對外的軟弱屈辱，讓知識分子迫切地想要找出救亡圖存的急救偏方。1919年巴黎和會，中國作為戰勝國卻遭受割讓青島的恥辱，引爆五四愛國運動，也引發一連串的新文化思潮。在西化與復古中激辯中國文化的去向，在英美資本主義與俄國共產革命之間尋找模仿對象。當中國承受的危機越深重、越急迫，就越渴望一種徹底的社會革命。深重的苦難與危機讓中國選擇了共產主義，也造成了延續至今的國家分裂。

但是換一個角度說，國家分裂也讓中華民族有了機會嘗試不同的政治實驗，檢驗不同的意識形態。中國共產黨在大陸進行激烈的社會革命，完成社會整合，但過激的政策也讓人民付出過慘痛的代價。鄧小平改革開放後，調整路線，走上中國特色的社會主義道路，發揮特有的治理模式，展現效能與優勢，至今在經濟上與整體國力上已有相當的成就。

台灣實踐孫中山的理想

而台灣在國府遷台後，實踐三民主義，善用國家資源引導經濟發展，創造名列亞洲四小龍的經濟奇蹟；在政治上，堅守憲政民主，從地方選舉逐步開放到改革國會與總統直選，平順地完成政黨輪替，邁向民主鞏固，成就舉世肯定的政治奇蹟。

今日兩岸的成就讓所有的華人一雪前恥，可以揚眉吐氣，平視世界。但振興中華仍是一條漫漫長路，社會貧富差距惡化、氣候與自然環境的挑戰嚴峻、國際勢力見縫插針等等形勢，都有待所有炎黃子孫發揮智慧迎接挑戰，一一克服。

振興中華的理想是不分海內外，全體中華民族成員的共同追求，中共對於民族復興的使命感與成就值得肯定，中華民族在台灣的經濟與民主成就同樣不能一筆抹煞。從今日的眼光看，孫中山的理想接近北歐的民主社會主義制度。也就是透過憲政民主與國家介入來達到民族獨立、個人自由、社會保障的目標，這樣的目標也許就是孫中山所嚮往的振興中華。

中共推動的基礎建設、馬克思主義中國化以及習近平近來的許多改革推動「共同富裕」，有不少與孫中山民生主義理想若合符節之處。兩岸在中華民族的共同基礎上，分頭實施以集體主義為核心的中國特色社會主義，與以個人主義為核心的自由選舉制度，相互競爭模仿，最終走向融一，應是振興中華最佳道路。