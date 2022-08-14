日本在台灣問題上究竟扮演什麼角色？

台灣有事，自衛隊究竟會不會參戰？

8月6日，廣島原爆紀念日。同日，民間智庫「日本戰略研究論壇」在防衛省附近舉行了一場「台灣有事」的決策演練。這是自2021年末以來第二場日本國內有關「台海有事」的決策演練，參加者包括了現任自民黨國會議員（如小野寺五典，長島昭久）和前安全防衛官員（如前國家安全保障局次長兼原信克，前陸上自衛隊幕僚長巖田清文）。日媒報導，本次演練正值台海危機爆發之際，中國的軍事演習顯示「台灣有事」具有現實緊迫感，日本有必要做好針對台海衝突的政策預案和法理準備。

日方重視撤僑和預防危機

裴洛西亞洲行抵達日本會晤首相岸田文雄，就台灣情勢及首次落入日本專屬經濟區共軍導彈進行討論。 (圖/路透社)

冷戰以後日本對台海問題的關心，可以追溯到1996年的台海危機。1997年，日本《朝日新聞》首席外交記者船橋洋一在訪問了百餘名中美日外交國防官員的基礎上撰寫了《同盟漂流》（巖波書店，1997）一書。該書（第18章）透露，由於美方當時沒有和日方共享情報，時任首相橋本龍太郎曾一度要求防衛廳制定緊急應變計劃，出動自衛隊前往台灣撤僑。二十多年過去了，今天日本對台海的關切，依然集中在同盟義務和撤僑安排。

筆者在今年初在海看撰文（日本的對台現實主義，2022年2月）曾指出，目前日本在對台問題的實際情況是：作為美國東亞盟國的日本正未雨綢繆，意圖制定台灣有事情況下的應對方案與法理準備，其政策特徵更像是不得不捲入情況下的預防性措施，而非具有擴張性的主動軍事部署和挑釁。7月底，日本前防衛大臣石破茂率領三名有防衛事務經驗的國會議員訪問台灣。石破在台灣訪問時，也特別提到了台海有事期間如何撤離日本僑民的問題。仔細查看石破在台灣之行的日語發言原文，7月28日他在和蔡英文會面時提到：「如何防止在本區域發生衝突是日本必須準備好的，希望本次訪問能夠成為解決具體問題的一個契機」。石破的發言，可見防止兩岸危機爆發才是石破最關心的核心政策議題。對日本來說，兩岸一旦發生衝突，海空美軍大舉來援，沖繩基地首當其衝，日本將被迫捲入戰事。因此，防止美中衝突才是日本的最大利益。不少台灣民眾天真地以為戰事爆發後自衛隊會直接助台參戰，是對日本對台外交本質的致命誤讀。

對於石破茂在台灣的發言，中方也不必過度解讀，理由有二：一是石破本人並不在目前岸田政府的外交決策圈內，不代表日本官方政策方針。而且在自民黨內合縱連橫的派閥脈絡中石破屬於「小石河聯盟」（小泉進次郎，河野太郎，石破茂）的一員，在2021年秋的自民黨總裁選期間是岸田派的對手，而非盟友。二是「台灣有事就是日本有事」是已故安倍的政治口號，而石破在自民黨內是安倍出了名的老對手，石破又怎麼會為了實現自己對頭的政治遺志而去東奔西跑呢？

岸田的注意力不在台海，在黨內政治

然而，岸田在本次台海危機中的表現依然令中方失望：8月4日，日方譴責中國導彈落在日本專屬經濟區，並加入七國集團指責中國的聲明，令中方不得不取消原定在金邊舉行的中日外長會晤。那麼，我們應該如何理解當前岸田這種在中方眼中難以接受的外交姿態呢？有評論認為，本次日本是借台海緊張局勢修憲擴軍，遏制中國。然而，修憲是安倍的政治願景。安倍已逝，岸田崛起，更關注國內經濟和疫情議題，並沒有修改憲法的緊迫性。解讀岸田外交走向，必須從微觀層面仔細分析日本內部的氛圍，不斷重複套用「藉機修憲擴軍「或「軍事大國化」的宏大敘事框架，是思考上的懶惰！

從日本內部的政治脈絡(political context)來看，岸田文雄目前的注意力不在台海，而在黨內政治！筆者留意到，日本國內對本次台海危機的爆發反應鈍感。7月底，當中美兩國媒體和專家熱議佩洛西訪台後可能造成的嚴重後果時，日本國內輿論卻只關注兩件事：一是第七波新冠疫情擴大；二是反對安倍國葬和自民黨與統一教派之間千絲萬縷的見不得光的關係。代入岸田的位置，安倍遇刺的餘波正意外衝擊著執政團隊，內閣支持率從63%暴降到51%左右（共同社數據），下降將近12個百分點。因此，集中精力處理急速下降的民望並擺平安倍死後黨內各個力量（尤其是安倍派），成為岸田的當務之急。在這樣一個決策團隊過渡期的背景下，岸田在本次台海危機期間的對外決策的實情是：戰略協調不足， 缺乏精準回應力。如今日本的國內問題堆積如山，岸田顯然尚未有時間深思熟慮對台危機管理，導致對華政策搖擺不定，缺乏分寸感。這表現在：一方面，岸田派遣外相和中國外長會面，意圖改善中日關係，並為邦交正常化五十週年紀念鋪路。但另一方面，日本又加入西方G7集團譴責中國的軍演，要求中國停止演習。日本外交圈消息稱：本次岸田尤為關注導彈跌入日本專屬經濟區，覺得不得不反應以回應國內民意，但同時又極力避免就這一問題高調向日本媒體發話，以防止事態惡化，首相官邸目前處於兩難境地。

8月5日，岸田發動政治奇襲，宣佈將在10日改組內閣，估計就是為了擺脫目前的困局。根據過去慣例，日本首相的內閣改組通常在9月中實施，8月長假前夕的政權改組令自民黨員和官僚們怨聲載道。改組後，日本國內對本次新內閣的整體印象是：四平八穩，屬「安定平衡型」佈局，吸納了大量「政策通」資深議員入閣，能夠馬上投入政府實務工作。正如外界預料，大肆指責中方軍演的安倍晉三的弟弟岸信夫（現任防衛大臣）被撤換，由無派閥背景且熟悉防衛事務的濱田靖一接任。據日本政治記者圈透露：岸田選擇濱田靖一的理由有二：一是他較為熟悉防衛問題，有利與即將到來的年末防衛三文件修改工作。二是濱田和無派閥的野田聖子較近，有利於黨內團結。至於安倍的親信高市早苗, 則從政調會長調任至經濟安保大臣。據稱，過去一年高市和茂木幹事長不和，但為了顯示對安倍派的尊重且又是女性政治家，於是被岸田拉入內閣接替二階派的小林鷹之。

通次迅速改組內閣，岸田政權內的主流「岸田，麻生，茂木」核心（Aso, Kishida, Motegi, AKM聯盟）達到11人，而安倍派只有4人，保證了以AKM聯盟為主軸的「保守本流」勢力主導政權。觀察中日關係的未來走勢，顯然需要耐心等到新岸田決策團隊進入運作後才能看出端倪！

（作者為日本早稻田大學國際教養學部準教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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