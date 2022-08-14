勞動部日前突然宣布通過大舉調整「家事移工（外傭）」薪資每月增加3000元，以「長達7年未調整」之名，瞬間從17000元調高到20000元，薪資增幅跳躍17.6%之多。消息一出，民間基層「長照家庭傻眼、仲介公司跳腳、外傭圈子熱議」全都大爆炸！

明明疫情還在每日2萬人感染、就業景氣低迷至今，再加上通膨物價巨幅上漲，台灣基層家庭眾多應付高昂的生活負擔，猶待「掙扎、喘息、紓困」之際，勞動部竟然完全「不知人間疾苦」，慷慨閉門喊價「撒他人之錢」，3000元的計算公式究竟從何而來？幾個委員隨便掐指一算、提議鼓掌就通過了嗎？

勞動部到底知不知道即使是合法外傭也普遍早已動輒「坐地喊價」到「月薪26000」了！如今還要「再加3000」？！若再加上得要繳交給政府、仲介、健保的「雇主負擔」近5000元，連同伙食5000，台灣有多少基層家庭的收入足以負擔為了照顧高齡疾病、失能、失智父母親人，每個月支出逼近超過4萬元的能力？

這一切都徹底證明了勞動部的「失職、無知、偽善」！疫情期間，全世界哪個地方、哪個行業、哪個工作「加薪17趴」？勞動部非但毫無所悉「家事移工」的市場供需失衡，還繼續莫名添亂，攪動了台灣外傭市場更為失控折騰，只能說真該被千刀萬剮了！

台灣社會「少子化」與「高齡化」的M型雙向複增，民進黨政府對此始終保持坐井觀天，最近少子化問題徹底體現在今年超過20所大學院校嚴重「缺生」的態勢。事實上，台灣高齡化的嚴重程度相較之下更劇烈，株連問題也更複雜許多，比如政府「長照預算」去年泱泱突破559億且明年還得擴增，只是投影出高齡化問題加劇的冰山一角。

輸入外籍勞工其中的「家事移工」，主要就是為了分擔家中有人「高齡病殘、失能失智」的家庭勞務。但一般人並不知道，一旦申請聘僱「外傭照護」之後，基本上多數「長照政策」的資源與補助就暫時停止了！「外傭」與「長照」是兩條路徑只能擇一，對於自身需要工作或沒有額外家人可以自行照顧的家庭，外傭是必須爭取且絕對必要的抉擇。

然而如今每天網路「長照社群」中，對於外傭各種「嚴重失控」的投訴與貼文，尤其「漫天要求加薪、動輒離職逃跑」完全讓眾多家庭操碎心！甚至連多數仲介公司也都無法掌控，而且一旦「外傭自己跑了，雇主竟然還得被罰」！一切亂象均直指「外傭政策嚴重傾斜」，勞動部是現況混亂的絕對禍首。

台灣「外傭政策」一旦比對香港、新加坡等亞洲輸入地區，立刻顯示出難以想像的一種「假仁假義」！不僅最低薪資竟然全然對標台灣「基層國人水平」，對外傭的各種「過度保障」與對仲介、雇主的「嚴格處罰」，結果就是直接造成外籍勞工毫無顧忌，此刻「7萬人在逃、實際10萬多」在台灣島內不知去向！非法外傭流竄經常現身社會新聞犯罪主角，勞動部的反應僅有「修法/嚴懲」！但到底抓不抓？誰去抓？認不認真抓？結果是：「零作為」！

特別是疫情這兩年「外傭國際輸入」幾乎全面停止，合法申請排隊甚至要等2年以上，致使島內「家事勞工」為主的離職外逃變本加厲，仲介公司統計平均「每月外逃」持續高達3%～10%。外逃外傭如今甚至組成「LINE群組、人頭接單」，明目張膽「每日2500元」對標看護居服員的價格，伸向疫情臨時需要病護照顧的緊急家庭，完全等同趁人之危。

一方面「外逃」的非法外傭彼此口耳相傳「外逃沒人抓、隨便賺更多」，到處引誘其他外傭非法外逃，當中也有不少淪入詐騙、色情，等同「台灣島內柬埔寨」的犯罪死角。另方面「沒逃」的在家外傭，於是也就跟著在人力供需失衡、外傭奇缺的爭奪中，理所當然的「坐地漫天喊價」；兩廂來回拉抬，造成極其嚴重的惡性循環！

勞動部毫無對策、彷彿毫無所悉也就罷了，這次臨時狙擊的「大加薪」中，竟然還包括「滿3年續聘建議再加薪1000元，滿6年建議再加薪1000元」這種法令標準之外、莫名其妙的「建議」？！於是外傭又可以理直氣壯地「要脅雇主，否則走人」。這幾天全台灣所有基層長照家庭與仲介公司徹底罵聲一片，都在說可惡至極，欺壓多付到30%是什麼鬼，年底選舉投票非給顏色瞧瞧！

台灣65歲以上人口已超過380萬人，高齡化社會今後將長期面對1/5是「長照家庭」的巨大壓力。長照直接涉及「醫療、社福、勞動」，連同財政、經濟、產業等諸多層面，當今民間基層長照家庭公認「最糟糕、最一團亂、最不知民間疾苦」就屬勞動部！

「家事勞工」如今不能僅僅思考「權益保障、人道對待」，今後完全應該從「長照社會」需求平衡的核心、現況與視角，去進行所有政策的覆蓋、規畫與設計。每一個長照家庭的「外傭出狀況」，影響所有家人工作生活為之憂心動盪，勞動部眼下還在不斷「假外傭之手」，持續「掐死長照家庭」的惡行斑斑，必須速速停止！