最近台海風雲詭譎，布萊德彼特在新片《子彈列車》提供了和平的祕訣，就是「送出和平，也會收到和平」。片中的他是剛做完心靈諮商的殺手，在和平意念驅使下，執行任務刻意不帶槍，在槍林彈雨、翻滾搏擊中不停苦勸跟他打鬥的對手別打了，應該多溝通，因為「太快生氣，就會太晚理解。」還說「梅子其實不恨吃他的人」，竟然有幾分唐三藏的味道！帶出本片獨樹一格、血漿與笑料齊飛的啟發性。

《子彈列車》改編自日本作家伊坂幸太郎原著，描述代號「瓢蟲」的殺手（布萊德彼特飾）登上日本子彈列車，任務是取得一只手提箱，他沒想到任務意外順利完成，更沒想到車上不只他一個殺手，還有其他殺手也混上車，看似不相干的眾人其實在過去都影響了彼此的人生，揭開一連串江湖恩怨。

這部電影在角色建立上特別用心，以特殊的第一印象塑造角色特性。戴漁夫帽的布萊德彼特看起來毫無殺手味，連連抱怨自己的代號「瓢蟲」應能帶來好運，可是先搞丟擺放武器的置物箱鑰匙，又搞丟車票，十足是個糊塗蛋；殺手二人組之一的檸檬（布萊恩泰瑞亨利飾）開口閉口都是古早動畫《湯瑪士小火車》，甚至還用小火車識人，誰是高登、誰是狄索，誰又是到處惹事的培西，用蒸汽小火車來呼應超現代的子彈列車場景。每個角色都搶眼，連客串的列車長也有戲。

導演大衛雷奇本身是動作替身出身，曾經「武替」布萊德彼特，他的專業讓本片的打鬥鏡頭格外精彩，在窄小的車廂內，甚至座椅、廁所內過招，有成龍就地取材的機智。而且導演刻意運用日本元素，好比在日本專有的「靜默車廂」連打手機都不行，該怎麼打鬥，太吵還引起老太太抗議。他還讓布萊德彼特迷上日本廁所特有的免治馬桶，連馬桶都能加入武打戲。

特別值得一提的是我看4DX版本，座椅會搖動、會噴氣與噴水霧，打鬥起來身歷其境，銀幕上噴血，觀眾會有濕度感。本片儘管打打殺殺、砍頭、割人不斷，外加罵髒話，卻還保持著基本的好品味，沒在布萊德彼特玩免治馬桶噴水與烘乾效果時，配上噴水以及吹風……。

這部電影的劇本精彩，連一瓶礦泉水都能帶出故事，而且不光是拳腳，還讓布萊德彼特認真分享心靈雞湯，殺手也有一套人生哲學，在滿滿的笑料、打鬥、劇情轉折之中，還留下一點空間讓人思索。

台灣的這列車廂內目前也充滿了毒蛇、刀槍、炸藥與安眠藥，到底該怎麼行駛才能帶著全民安全抵達目的地？真應該牢記布萊德彼特說的「太快生氣，就會太晚理解。」而且好運與厄運相依，不到最後，誰知道眼前這位到底是帶著無邪笑容的小女孩？還是操控全局的大魔頭？

（作者為作家）