111學年度大學分發入學結果公布，受少子化影響，錄取率98.94%雖創新高，但缺額數卻暴增至1萬4493人，遠超過去年的2732人。全國僅11校沒有缺額，其中以公立頂大與醫學院校為主。如果只將教育目標鎖定為高中畢業後要讀大學的年輕人，台灣大部分的大學都已面臨招生困境。

然而，當前的台灣社會一方面是少子化，另一方面則是高齡化。那麼，窮則變，變則通。大學的教育對象，可不可以從完全鎖定年輕人，轉移部分教育對象為中年及銀髮頂客族？

時代及科技進步快速，目前社會上的中、老年人在年輕時獲得的教育已落後當代及未來的科技社會許多，他們，其實是需要再教育的龐大「客群」！他們之中，很多人有錢，有求知慾，大學可以為他們提供知識服務，讓他們二度進大學受教育。對新時代而言，他們也是「新鮮人」！所以，少子化造成的缺額及學費收入損失，可以從「高齡化」的客層中彌補過來。

誰規定大學只能教年輕人？誰說人生只能讀一次大學？我們不是強調要終身學習嗎？誰說中、老年學生只能在進修推廣部中學習，不能重回大學做正規學制的大學生？各校都去搶年輕客層，為什麼不去爭取中、老年人的二次大學受教？

我在進修推廣部教過中年學生。他們真的好可愛！他們很珍惜人生再受教育的機會，我教他們統計學。統計學耶！第一堂課，他們嚇死了，以為自己年紀大了，學不來了！我教得深入淺出，他們聽得如痴如狂、興味盎然。他們記憶力不行了，但理解能力超好。一學期下來，竟然連比較複雜的「單因子變異量分析」都聽懂了，期末考也都過關了，師生盡歡！

少子化表示社會上有許多中老年人工作穩定後，不需要花錢、花時間處理子女問題。這些人的問題是，時代進步太快，他們太需要再回大學各系再接受新時代、新科技的教育，來跟上時代的腳步。

所以，讓我們轉移部分的大學教育對象吧！順勢而為，年輕人少了，表示頂客族的中老年人口大幅增加了。我們該邀請這些求知若渴、有錢有閒的中老年朋友，再來過一次充滿知識趣味的大學4年生活。他們，才是各大學在少子化趨勢下，應該積極爭取的招生對象！

山不轉路轉、路不轉人轉。窮則變、變則通、通則久。正在為少子化而愁眉不展的學界朋友，讓我們開放大學之門，為高齡化的台灣社會再創大學教育的榮景吧！「誰說人生只能念一次大學？」這才是當前各校該有的招生口號！

（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）