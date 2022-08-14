國人「被騙」赴柬埔寨工作，遭人蛇集團囚禁甚至被販賣器官引發關注，據刑事局統計，今年迄今至少已有330件通報失蹤及遭囚。對照行政院長蘇貞昌7月間驕傲展示成立「打詐國家隊」執行12天的豐碩成果，政府打詐報喜不報憂，讓問題更加棘手。

近20年來，台灣人在世界各地成立詐騙機房行騙天下，讓台灣「詐騙之島」的汙名不逕而走，政府透過跨境合作及修法嚴懲仍跟不上科技及手法翻新的腳步，上至達官貴人下至販夫走卒都有被騙經驗，詐騙集團甚至還找來泰國人在台騙泰國人。

為洗刷惡名，行政院花了1年7個多月籌畫，訂頒《新世代打擊詐欺策略行動網領》，成立「打詐國家隊」，宣稱要用4大面向破解詐騙手法，但多侷限在國內防治，忽視電信詐騙早已是全球打擊跨境犯罪的共同課題。

以柬埔寨事件而言，外交部早在去年6月就接獲陳情求職被騙案件，卻未及早發動跨部會合作防患未然，姑息養奸直到人蛇集團變本加厲向家屬勒贖，媒體報導警方在機場宣導作為後，才讓問題浮現。

跨境電信詐騙背後牽涉包括人蛇、黑幫、政府、外交等複雜因素，過去跨境打詐靠的是兩岸共打，也繳出不錯的成績單，但在民進黨抨擊將台灣詐騙犯遣送大陸後，共打機制停滯，也給詐騙集團可乘之機。

內政部長徐國勇說，「這麼窮的國家，怎麼可能1個月給你6、7萬元，還包吃包住？」前往柬埔寨淘金的人應該要有自知之明，但政府打詐不該紙上談兵，該思考如何跨境合作，正本清源，別成為只會內宣的「詐騙國家隊」。