2022年台海危機可能暫時解除，但大陸已重新定義「台海現狀」，不但海峽中線失去戰略緩衝意義，飛彈可以穿越台灣上空，戰機與軍艦也可以直達東岸水域，完成對台灣的包圍。大陸以軍力完成對台灣主權的宣示，宣示「兩岸互不隸屬」的蔡政府，從美國眾議院議長裴洛西醞釀訪台到離台後大陸實施軍演，卻全然束手無策，被迫把命運交給美國，顯示民進黨的兩岸政策已破產，台灣需要重新盤整兩岸關係新思維，找出新方向。

重回和中親美友日正軌

民進黨把台灣命運託付美國，是台灣70年來所未有之羞辱，對中共而言更是不可承受之重，終將使台灣走上戰爭不歸路。面對變局，有識之士應團結起來，勇於批判民進黨對外關係的「失能」，並在國際政治現實的基礎上，重建對中、對美與對日關係，讓台灣重新回到「和中、親美、友日」的正軌。

不需要懷疑台灣在地緣政治上的重要性，也不需要懷疑美國支持民主台灣的誠意，更不要忘記自1950年韓戰爆發後，美國始終是台灣最堅定的友人，幫助台灣奠定80年代經濟奇蹟與90年代政治奇蹟的基礎。不過當中國崛起，美國決心以貿易戰、科技戰制衡中國的發展，中美關係出現質變，台灣面臨前所未有的新挑戰。

從新聞事件觀察，在美國社會普遍的反中情緒下，連帶對台灣產生好感，更同情台灣的處境，美國政府與國會更支持台灣，台灣對美工作風生水起，讓蔡政府一再自豪「台美關係史上最好」。但在政治現實的基礎上觀察，卻是另一番不同的景象，中美激烈競爭，但美國無意與中國對撞，中國也不希望與美國發生衝突，至少拜登和習近平都有建立護欄、管控衝突的意願。美國要與中國競爭，但也要和中國合作，這是中美關係的新現實，台灣要看懂這一點。

1996年與2022年兩次台海危機，美國應對方式迥然不同。1996年美國兩個航母戰鬥群壓境，迫使大陸提前結束軍演；2022年美國航母刻意暫時後退，等大陸軍演結束才重新回到原先位置。美國仍然是全球唯一超強，軍事能量與部隊戰鬥經驗都遠遠超過中國，為何如此低調？

蔡政府無能因應新情勢

美國塔夫茨大學副教授、美國企業研究所資深研究員邁克爾‧貝克利指出，中國海軍艦艇與火力的增長速度為二戰後世界所僅見，但未來5到10年美國大量大型巡洋艦、導彈潛艇和重型轟炸機將因老舊而退役，中國軍力優勢達到顛峰，他認為，未來5到10年是台灣最危險的時刻。台灣即將進入最危險時刻，民進黨既然把台灣帶向「抗中保台」之路，就要有保護人民生命與財產安全的方法，人民有權力要求蔡政府說清楚。

貝克利對中美在東亞軍力逆轉的觀察雖然正確，但未必表示中美必然走向戰爭，兩國幕僚正積極安排習拜兩位元首舉行首次面對面會談，這也代表台海形勢雖然險峻，但兩岸未必走向戰爭。台灣若能同時處理好台美關係與兩岸關係，當然可有效避戰，單一依賴美國，面對燃燒著民族主義熱情的中國大陸，卻非常危險。

民進黨因應大陸軍演，對美國言聽計從，國軍不提升戰備、照常休假，國防部以「嚴密監控、廣播驅離、備戰而不求戰」謹小慎微回應大陸戰機軍艦侵門踏戶，飛彈飛過台北上空也不發空襲警報，一度對人民隱匿飛彈航跡。大陸要求台灣商品入境大陸需標示「中國台灣」，經濟部無計可施，只好放牛吃草，讓廠商自行應變。這個政府已經沒有能力因應中國崛起後的美中關係新情勢。

民進黨的兩岸政策失能，國民黨派副主席夏立言訪陸正是最佳時機，可惜國民黨許多人受限於選舉的短期利益，因而忽略國家的長期利益，國民黨再次陷入內鬥、自我磨損的困境。但危機時刻，台灣需要「抗中保台」之外的第二條路線新共識，誰能引領風騷，帶給台灣人民新希望？