南宋名將岳飛，有次被問到天下何時可以太平？岳飛說：「文官不貪財，武官不怕死，天下太平矣！」人沒有不愛財的，所以貪污是世界性的，只要有人的地方就有貪污，上至總統，下至小民，公私機構，處處有人貪污。

愛的力量大哉！

人人惜命，因此也沒有人不貪生怕死的。那要怎麼辦呢？品德教育可能有點用，或是加強法律懲治，但這些都沒辦法徹底解決問題。要做到文官不貪財，武官不怕死，其動力是愛，愛是一切力量的泉源，取之不盡。

例如母親替孩子做便當，政府需不需要立個法，規定母親替孩子做便當的細節，例如，飯、蔬菜、葷菜各要多少，不可太鹹，也不可太油膩，使能保障兒童健康。我們看過很多法令，還從未見過哪個國家訂有「母親為孩子製作便當條例」的法，因為不需要。每個母親都愛孩子，都會把最好的給孩子。

母親不會敷衍孩子

我們小時候，台灣國民所得很低，多數人家都窮，中午吃便當，我們都用便當盒蓋子將便當半蓋起來用餐，為的是不讓同學看到我們的便當裡寒酸的菜色。母親為了我們的營養及面子，會盡可能在便當裡放顆滷蛋，這在當時就是很高級的。母親愛孩子，只會多給，哪有從孩子便當菜色污錢的呢？公務員如果愛人民，怎麼會去貪人民的錢呢？

再談武官不怕死。如果有位母親帶了孩子散步，遇到一隻大狼狗，孩子十分驚惶，母親也很害怕。但是母親絕不會拋下孩子、掉頭逃走。她的反射動作一定是立刻將孩子抱起來，安慰孩子不要怕，有媽媽在。軍人如果愛人民，遇敵當奮戰到底，不會棄械逃跑。

愛教人捨己

在一處偏遠的山區，山上有一個部落，山下又有另一個部落，山上的部落較窮困，也較兇悍，常下山來搶東西。有次除了搶劫財物，還擄走一個小女孩。山下的人十分氣憤，大家七嘴八舌的研究，如何上山將小女孩救回來。但從山下攻上山，談何容易，所以講了半天，也想不出好方法。

正當大家為難的時候，小女孩的母親抱著小女孩出現在大家面前了。母親因愛孩子，已經自己一個人衝上山去，苦苦哀求山上的人放了她的孩子。對方被她的勇敢及慈愛感動，就放了她們母女。母親為什麼不怕死，她不愛惜生命嗎？她當然也怕死，也愛惜生命，但她更愛她的孩子，為了救孩子，死何足懼？愛的力量就是這麼大。

上帝獻上真愛

多年前，台灣曾有兩位老師帶學生到山區遠足，途中不不知何故惹上了虎頭蜂，群蜂飛舞朝向學生，學生驚惶失措，哭叫一團，兩位老師大聲指揮學生逃命。為了把虎頭蜂引開。男老師甚至將衣服脫掉，袒露自己讓虎頭蜂叮咬。最後學生都獲救了，兩位老師卻中毒太深而不治。

老師為什麼這麼勇敢？因為他們愛學生，願為學生捨命。愛的力量之大，有時是難以想像的。

耶穌是神的愛子，道成肉身來到人間，釘死在十字架上。耶穌知道被釘上十字架的痛苦，所以他受死前，在客西馬尼園曾三次向神禱告，求上帝為他除去這項苦難，但是祂還是向天父說 :「然而不要照我的意思，只要照祢的意思」。為了成全神救贖我們的恩典，耶穌願犧牲自己。這也向我們表明，愛是一切力量的源頭。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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