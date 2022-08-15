日前在中時新聞網史話專欄閱及郭冠英先生的文章《敗將言勇：由郝柏村談賀龍說起》，文中引述溫哈熊回憶錄中的一則小故事如下 :

張學良被解除幽居後，警備總司令彭孟緝請他吃飯，副司令尹俊在座。尹就直斥張學良為禍國罪人，「西安事變」如何可恨等等。彭婉言岔開，尹還不停。彭不悅，說：「今天我請飯，張是我客人，你說此做何？」斥止之。過幾天，尹在國防部走廊遇見蔣介石，蔣說：「聞你在吃飯時罵張，如此不好，以後不要這樣。」溫就評說，尹俊這種人就想讓蔣知，故在席間斥張表忠，以博聖悅，殊不知蔣張關係不同，歷史恩怨複雜，如此拍馬屁反碰了一鼻子灰。溫甚不值尹。

上文不禁勾起筆者在整理先父的記事文件中，一則有關尹俊的軍旅往事，由於此事亦發生在父親的師管區任上，故將本文可為前文《師管區陰晴》之補記。

父親方紹漢與湖南籍的尹俊甚為熟稔，兩人不僅是中央軍校第七期武漢分校步科的同班同學，後來在陸軍指揮參謀大學將官班亦是同窗。

當年身處「九省通衢」之便的武漢分校中的學生，由於地利之便，故以兩湖子弟居多。在學校中所有跟尹俊交好的軍校七期同學，因為他健談風趣和敢言敢衝，故私下見面都習慣喚他的外號「莽子」。雖然尹的外表粗獷不羈，行事狀似莽撞，其實他的內在心細如髮，凡事謀定而後動。尹俊後來在國軍中的發展中屬於土木系，乃胡璉系統內的幹將之一。

民國42年秋天，父親擔任台中師管區首席少將副司令任上，奉國防部命令負責籌備「全台陸軍防務及演訓檢討會議」。開會當天，蔣介石率領蔣經國、總統府戰略顧問白崇禧，以及國防部長郭寄嶠、參謀總長周至柔等，聯袂由台北蒞臨台中師管區。當時參加會議的還包括全台各陸軍部隊師長級以上主官，以及各師管區少將級以上正副司令。

會議開始後，依例先由蔣介石做精神訓話，再由各部隊主官依序發言，針對自己統率的部隊提出檢討與改進意見。輪到第十八軍少將代理軍長尹俊發言時，說著說著突然跑題了，尹除了高聲陳述民國的軍閥之害以外，還雙眼直瞪白崇禧說：「現在中華民國只剩下最後的幾個島了，希望白長官一定要徹底清除軍閥心態，完全服從蔣總統的英明領導，大家才能有機會反攻大陸。」

尹說完後，只見白的臉上一陣青一陣白，寬廣的額頭沁出歷歷可見的汗珠。所有與會人員登時目瞪口呆，現場鴉雀無聲，真的連掉落在地上的一根針都可聽見。

眾人皆知，白崇禧領軍撤退到了台灣，雖然由於大陸時期種下的層層心結，蔣介石對其始終心存戒備，讓白的心中頗有「龍困淺灘、有志難伸」的積鬱，但是白在國民革命軍中的資歷和地位十分崇高，即便來台後的絕大多數黃埔將領皆刻意與「桂系」保持著安全距離，但是心中多半肯定白在北伐和抗戰中的卓越貢獻，亦鮮少有人不承認白是中國近代史中能征善戰的名將之一，此刻竟然公然遭遇一個黃埔七期的代理軍長的奚落，真是尷尬萬分。

全場沉默了將近20餘秒，突然聽到「啪！啪！」兩聲駭人的巨響，只見蔣介石倏地站起身來，怒氣沖天地掄起手中拐杖，猛擊面前的會議桌，並且用拐杖指著尹俊厲聲罵道：「娘希匹！狗嘴裡吐的是什麼渾話？再胡說八道，我就槍斃你…衛士在哪裡？衛士…」，站在一旁的蔣經國見狀急忙站起身來，細語寬慰蔣介石，並且用右手攙扶他坐下，左手則作勢叫衝進來的衛兵退出去。只見蔣介石喝了一口水後，又指著尹俊說：「滾，立刻給我滾出去，現在就滾…」，大家都為尹捏了一把冷汗，父親更為尹闖下的大禍擔心不已。

當天會議結束後，大家都以為尹俊一定會遭受拔官、降職或記大過的嚴厲處分，父親還特意在司令部餐廳的一個角落找到了他，試圖用話語寬慰他。可是尹卻嬉笑如常，反倒過來安慰父親即將正式升任司令一事，再次遭人從中作梗又將做黃了，並且提醒父親應該要小心提防的人，一副蠻不在乎的模樣，根本不認為自己說錯了話。

事情的後續發展，證明了尹俊的政治判斷是正確的，此事發生3個月後，尹不但沒有遭受任何懲處，卻出人意料地被正式擢升為第七軍中將軍長，任內又因為積極全力配合蔣經國推動部隊政工制度和績效卓著， 迅速地被拔擢成為憲兵司令、陸軍副司令及警備總司令，最後以陸軍二級上將退伍，成有父親的黃埔七期同學中，官運最為亨通的明星之一。

雖然，有些人不欣賞尹的行事作風，不能認同尹的政治攀龍術。父親則認為，每個人在追求自身功名與內心良知的取捨之間，本來就存在著不同的道德高度。況且，尹在戰場上的表現一向有勇有謀，政治覺悟性也比一般人高，若是憑籍著他的聰明才智與外交手腕，即便不靠這些政治操作技倆，或許也一樣難掩他的鋒芒畢露。

（作者為作家）

【未完待續】