啊，時間過得真是太快了！當我卸下行李，終於躺在了自己沙發上的時候，我才意識到，我的台灣之行真的結束了。遙想上個學期學期初次踏上台灣的土地，已經是六個月之前的事情了，忽的有些傷感了。

對台灣的喜愛很沒道理，通過網路瞭解了很多台灣的美景和美食，一直心心唸唸要來走一趟。2015年8月，是我第一次來台灣。從辦理入台證開始，整個人都很時激動。買機票、做攻略、定行程，直到8月2日，出發咯！兩個半小時的飛行，把我從大陸的武漢帶到了台灣的高雄，14天的行程邊走邊看，越看越愛，從南端的高雄、墾丁，到北部的台北，東部的花蓮，按照最經典的路線把台灣的美景盡收眼底。

2015年的行程最讓我記憶猶新的是8月8號的強颱風，我滯留在了台北，本想去的九份和平溪線在颱風的作用下也泡了湯，那時候我就在想，我一定一定要去一次，去那個魂牽夢縈的山城，圓一個童話的夢境。所以那時候我就在想，有機會一定要再來一次台灣，在這裡好好的住下，用心去感受她的美好。

也許是命運的安排，偶然的機會，學校的好友跟我說：「你知道嗎，今年去台灣交換可以不用看雅思成績了。」這一條件的放寬，讓前一秒還在後悔沒有考雅思的自己瞬間燃起了鬥志，我用自己最快的速度準備好了交換生的申請材料，交到了國際教育學院的辦公室。

通過篩選和面試，我最終有幸獲得了去台北大學交換的機會。當看到甄選結果的時候，我再也控制不住自己激動的心情，在心中高喊道「台灣，我又來啦！」

漫漫來時路

從4月份就知道結果，到9月10號正式來到台北，這之中的五個月期待的心情一直與我同在。還記得9月10號那天，我和小夥伴從長沙出發，在香港輾轉換機，歷經六個多小時終於到達了台北桃園機場。下了一天的大雨似乎有所收斂，天空漸漸清晰起來。我們在機場和學伴正式見面，這個冒著風雨從三峽校區趕來接我們的台灣小伙兒，成了我們在台灣的第一個朋友，感謝他的陪伴，讓我們一到台灣就感受到了家的溫暖。

但是帶著大件行李，對我們來說去到宿舍的路顯得異常艱辛。首先我們搭乘了從桃園機場到桃園高鐵站的機場大巴，台灣的司機大叔很友善，會幫助乘客把行李安置的井井有條，車子也開的相當平穩。望著車窗外的點點燈火，有種真實又夢幻的錯覺，飛馳的汽車不一會兒把我們帶到了高鐵站。台灣的高鐵站人並不會很多，因為他們的台鐵網路很發達，價格也便宜，所以人們出行更多的會選擇台鐵。買好車票，我們搭上高鐵，向台北駛去。

台北車站可以說是台灣最大的火車站了，台鐵和高鐵都在這裡設有站點，上上下下有四層之多，其中還有地下商業街和捷運站點，四通八達，我們一出站就徹底迷了路。並且在台灣，公共安全的管理非常嚴格，攜帶行李箱是不能乘坐扶梯的，於是我們只能乖乖的尋找直達電梯，來回倒騰了很久，我們終於坐上了捷運，目標就是離校舍最近的南京復興站。

出了捷運站，我們接觸到了台灣的最後一種交通工具——出租車。不出五分鐘，我們終於達到了台北大學的校舍。簡單安頓好行李，我們就在學伴的帶領下到附近的超市購置了被子、枕頭等生活必需品。臨近午夜，我終於坐在了自己的小床上，回想起今天從一大早就開始的奔波，頓時感到疲憊襲來，但是看著這獨屬於自己的書桌和床鋪，我的心卻難掩興奮，「台灣，我終於是了！」

我的學校，在山的那一頭

再來說說上課吧。因為宿舍和教學區不在同一處，每早坐大巴車上學成了一件痛苦卻又難忘的事情。永遠要排隊的943路公車，成了鏈接校舍和教學樓的魔法馬車。

明明九點才上課，可是七點不到就要起床，哈哈，想想自己從一開始的昏昏欲睡到後來的精神滿滿，公車上與好友暢談一路的經歷是那樣美妙。這學期我雖然只有三門課，但是學習任務並不輕鬆，在我看來，台灣的導師在研究生階段的教學會更加注重對學生能力的培養，所以有數不盡的報告和心得要寫，一開始的時候也是愁煞我了。

但幸運的是，老師和同學們都對我很好，記得上《風險管理》的第一節課的時候，任課的鍾老師拉著我說了很多鼓勵的話，也幫我分析哪些課「有料」，發自內心的想幫我選到最滿意的課程。當然也有的老師對我們大陸的同學有著「盲目」的信任。在他們心中，陸生都是數學一級棒、學習一級棒的小天才。

所以當《社會企業經營管理》這門課的吳老師知道我是大陸來的交換生之後，特別的開心，跟班上的台灣同學說「淑珺是大陸的同學，學習非常棒哦，大家有不懂的要多跟她請教，我們到時候考試的時候，大家要相互切磋哦。」看吧，真是甜蜜的煩惱。

不過最讓我感到暖心的是台灣的小夥伴們。當老師佈置了很難的作業時，我會和同學們通過line進行在線討論，討論結束之後還會相約下次一起去吃好吃的。當然學習之餘，就是互相介紹自己的家鄉有什麼好玩的、好吃的。通過我的介紹，我的那些小夥伴們恨不得立馬飛到武漢嘗嘗被我「鼓吹上天」的熱乾麵、豆皮、湯包……等等一大票美食了。直到現在回想起在學校的種種，都讓我對這所學校、對和藹的老師和親切的同學有萬分的不捨，多盼望這個學期長些，再長些。

一片相思，兩片離愁

在台灣交換是我第一次離開故鄉，外出求學。心裡難免會想念我遠在海的那一頭的老爹老媽，視頻聊天也是排解思念的一大法寶。但是朋友是解救孤獨的良藥。我的室友們來自蘇州大學，江南水鄉的妹子很是溫柔。嬌小可愛的楠楠成了我在台灣最好的朋友，我們有過一場說走就走的九份之行，還有無數次臨時起意的台北一日游，那些有愛陪伴的時光，讓回憶都是溫暖的太陽色。

當然了，一起從中南財經政法大學前往台灣交換的校友們，也是心靈深處的支持。記得第一次和淡江大學的小夥伴們連線成功，在異鄉見到同學時的那一份欣喜真是在心中久久不能散去。雖然在台灣見第一面之前大家未曾謀面，但是相見的一刻就好像見到了久違的老友。這份奇妙的經歷讓人難忘。

和淡江大學的小夥伴成功接頭後來我們也和高雄第一科技和中原大學的校友們開展了四校聯動的秋遊活動，這樣美好的回憶真是幾次都不嫌多。

這裡的文化讓人著迷

台中的彩虹眷村有著美麗的彩繪牆壁，還有勤勞、善良的老爺爺，他艱苦樸素、自力更生的精神深深打動著我。

每個週六的下午，會有書畫大家在中正紀念堂的一樓做義工，當大家購買慈濟的書本時，爺爺會幫你提上美麗的字畫，新年也會有春聯相送。

社區裡的各式活動。（作者提供）

我的學校位於三峽地區，10月份的時候，天氣晴朗，三峽社區和鶯歌社區聯合舉辦了「三鶯走路節」，和台灣的小夥伴們一起，我們被編入了第15小隊，和社區的老爺爺老奶奶、叔叔伯伯還有小朋友們一起開始了十公里的徒步。中午徒步結束後，社區還準備了內容豐富的演出。

藍染·染布。（作者提供）

在鶯歌有著名的藍染工坊，這裡的染料取自自然植物，全是手工製造。教我們的阿婆已經快七十歲了，可是卻完全看不出，她的樂觀、豁達一直激勵著我。

最後附上一張最驕傲的和馬英九教授的合照。（作者提供）

Ade，美麗寶島

哈哈哈，首先不得不說，台灣的美食真是讓人欲罷不能，馬辣的「吃到飽」火鍋，台南的雞肉飯，宮原眼科的冰淇淋，墾丁的海鮮……無數的美食都給我的「長胖」提供了幫助，在美食的輪番攻勢下，感覺自己胖了十斤，真是甜蜜的煩惱。當然，台灣除了美食，美景更是不必說，來到這的第一個月我和學校的小夥伴們遊玩了高雄和墾丁，墾丁的天還是那樣藍，水還是那樣清，真的是太美了。第二個月的時候，我和室友來了一場說走就走的旅行，終於去到了掛念多時的九份山城，那裡真真的和《千與千尋》裡描繪的一樣，美不勝收。接著我們沿著西海岸一路南下，遊歷了新竹、苗栗和台中。也抽空去中壢趕了一場花展。在台的最後十幾天，我還和小夥伴們去美麗的花蓮一探芳容。

兜兜轉轉，我終於實現了在台灣小住的夢想，並通過切身的體驗，再次被台灣的美好所打動。整潔的馬路，有序的隊伍，兩聲迭在一起的「謝謝」，都讓人感覺無比美好。不捨得啊，這寶島台灣！

正如小學時學到的《鄉愁》，淺淺的海峽，將台灣放在那頭，而我在這頭。但是地理上的阻隔卻不曾讓這座美麗的寶島從我心裡遠離，當我成功把微信安利給台灣的朋友之後，我知道，我們剪不斷的友誼將會是此行的最大寶物。

縱使美好的時光稍縱即逝，但是留下的美好回憶卻永存心間。別了，台北；別了，我熱愛的土地！有緣我們再相見！（王淑珺/中南財經政法大學大學金融學院）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）