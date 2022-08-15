根據《中時新聞網》7月29日報導，美國海軍打算到2045年把艦隊擴增到523艘，其中包括150艘無人艇。

無人艇可說是美軍分布式作戰的重要組成，是針對大艦隊作戰的反動，它強調基本作戰單元的小型化、輕量化與無人化，而不過分追求大艦隊（例如航母打擊群）的效能。

無人部隊的組成包括陸海空及陸戰隊，和大艦隊一樣都可遂行分布式作戰，甚至於載人和無人部隊可以混合編組作戰。

分布式作戰理論的缺陷

在台灣，什麼事情都要套上「不對稱作戰」，同理，美軍分布式作戰就是美國版的「不對稱作戰」。乍看之下沒錯，但經不起檢驗，因為分布式作戰本身就充滿了爭議。

顧名思義，分布式作戰不是集中兵力，而是分散兵力。分散兵力沒有問題，重要的是在必要時刻必須能夠集中兵力（火力）打擊，否則，分散兵力沒有任何意義。

問題來了：打擊誰呢？打擊中國大陸在南海的島嶼？打擊在所屬海域巡邏的艦隊？打擊解放軍在亞丁灣反海盜的護航編隊？打擊大陸沿岸城市？打擊內陸軍事目標？沒有一個目標是合理的！因此，分布式作戰不是個實戰性的理論，而是個威懾性行動。

既然目標不合理，那麼分散部署無人部隊也是不合理的了！連打擊的對象都不知道，怎麼進行威懾呢？

其次，分散兵力是弱勢防守方所採取的措施，像游擊戰一樣到處騷擾並消耗對手。而優勢兵力者無須分散兵力，即使分散兵力，最終必然是集中打擊。問題又回來了：打擊誰呢？

美軍是世界上最強大的部隊，如今竟然採取弱勢者的行為，表示美軍實力大不如前，至少面對解放軍是如此，無法常態化維持「有人」部隊，只能朝向廉價的「無人」部隊發展。

最後，美軍完全忽略解放軍也可能發展出中國版的分布式作戰，以「下駟（無人）對付下駟（無人）」；而且解放軍還是游擊戰的老手，美軍不見得討好。

在實踐分布式作戰方面，美軍認為以其優秀的C4ISR能力，可以化整為零的把基本作戰單元拆散為許多「馬賽克」，然後根據戰情即時組成不同軍兵種聯合部隊。但是：無人載台必須要有母艦的支援。

無人載台不管是無人機、無人艇、無人潛航器都需要有母機、母艦或母港的支援，否則放出去的無人設備怎麼回收或維修呢？

美軍在東海的無人設備可以從沖繩基地放出來，作戰、回收和維修有母港或其他載台例如驅逐艦的支援，可以單獨行動，但是在南海方向的問題就大了。

從高雄到新加坡除了菲律賓美軍基地之外，在這段路上美國沒有任何一個島嶼基地，除非向周邊國家例如越南或台灣租借島嶼作為無人載台的母港，否則無人載台不易在南海生存。

當然，美軍大型軍艦例如船塢登陸艦、兩棲攻擊艦和航母都可充當母艦，甚至於連瀕海戰鬥艦也可作為母艦，以一個「有人」載台搭配眾多「無人」載台似乎是最佳組合。但這又出現了一個問題：如果「有人」與「無人」載台之間的網路與通信被切斷，豈不變成一群「無頭蒼蠅」？

更有一種離奇的說法：既然無人載台的價格不高，就應該像太空衛星那樣使用，讓它們自生自滅壽終正寢為止。一艘壽終正寢的無人艇漂浮在海上？

無人艇的海事責任

無論是「無頭蒼蠅」或「自生自滅」的無人艇，只要它們存在於海上，就必然引發航行安全問題。

無人艇指揮管制人員在遠端，若無人艇在海上遭遇碰撞事件之責任歸屬？控制人員身分算不算海員？無人艇上沒有船員，將如何執行海難救助？若已造成海損，如何鑒定理賠責任？若發生海事案件，保險公司如何理賠？若無人艇遭敵國駭客入侵導致海事案件之責任歸屬？對手國海軍和海警如何臨檢與拘捕？逕行擊毀是否屬宣戰行為？如果無人艇干擾到漁業活動，應如何賠償？

目前《聯合國海洋法公約》或其他法律並無具體規範，恐怕得等到擁有無人艇的國家例如美國和中國發生海上衝突之後，才可能出現相關的法律限制。

以上駟對下駟

這種方式就是以更高層級的方式擊潰最低層級的無人載台，例如切斷對手載台之間的組網與通信能力，使得有人載台無法「情監偵」（ISR）、無法針對敵情組織兵力（Computing）、更無法指揮管制所屬兵力作戰。

美中兩個大國之間的競爭中，無人載台只是表象，重要的是背後整個作戰體系的競爭，也就是把C4ISR系統有機的組織在一起，這樣才能發揮整體作戰力量，儘管所面對的只是小小的無人載台而已。

為要使對手無人載台失去作用，以上駟對下駟的做法是控制對手的組網能力，也就是控制對手電腦網路和通信系統，規避並誤導其ISR系統；接著入侵對手資料鏈系統，徹底癱瘓無人載台在體系中的作用，使其變成一隻無頭蒼蠅。

可以說，美中雙方比拼的是作戰決策速度，誰能夠比對手更快更有效的作出戰鬥決策，使對手在抵消一種情況時，更易受到另一種情況的攻擊而陷入多重困境之中，這樣才能掌握戰場主動權。

例如美軍派出1艘濱海作戰艦攜帶4艘無人艇騷擾永興島，假設當地駐軍派出8艘無人艇和察打一體無人機圍剿，這是後發制人的好處；如果美軍超算系統（Computing）未能預知戰情、迅速組織兵力，很可能要落敗。

即使美軍能夠迅速增援，對峙情況很可能螺旋上升，而美軍無人載台具有AI功能，自己可以編隊、搜索、打擊敵人，情況就難控制了...

以下駟對下駟

目前解放軍遠程火箭彈系統實力大概世界第一，因為其射程遠、精準度高、而且還具備導引（制導）能力，例如「衛士-2D」、「神鷹-400」、「SR-5」、「PHL-191」等。以這些長程火箭彈在數百公里之外打擊美軍無人艇再適合不過，以「PHL-191」型火箭彈為例。

解放軍中短程導彈以東風-15和東風-16為主，射程在500到1200公里之間，但是射程範圍在100到500公里之間卻產生了火力真空，需要陸軍自己解決。於是，射程達500公里的PHL-191遠程火箭炮應運而生。

PHL-191火箭炮不只是射得遠，更重要的是其30公尺圓周的精度；精度限制了許多國家研發可以制導的火箭彈，至少必須具備自己的衛星導航定位系統。

解放軍第一款遠端火箭彈系統「衛士-2」於2004年問世，當年中國已經完成了北斗衛星第一期工程建設，可以在局部範圍之內為火箭彈導航定位。光是導航定位就堵死了許多國家發展制導型火箭彈系統的企圖。

因此，解放軍可以火箭彈系統精準打擊來襲的美軍無人艇、甚至於若母艦接近到500公里範圍之內，都難免遭到打擊。可以說，美軍分布式作戰在解放軍火箭彈系統前面，就如同秀才遇到兵，1枚火箭彈即可殲滅1艘由優秀超級電腦和AI指揮的無人載台。

結論

美軍分布式作戰本來就不是朝向「強而更強」的方向發展，而是在「強」裡面加上了「弱」的因素。再怎麼聰明厲害的無人載台，究竟只是個載台而已。

只要是個載台，就有被殲滅的風險；除非這個載台能夠像「變形金剛」一樣，而到時候解放軍可能也有自己的「變形金剛」了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※