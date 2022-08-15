2019年瑞幸咖啡在美國NASDAQ交易所上市，隔年就爆發假帳風暴，造成投資人重大損失而下市。瑞幸咖啡的承銷商全是赫赫有名的投資銀行，包括：瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司，簽證會計師是安永（Ernst & Young），重量級的專業機構一路監管、護持，卻集體捲入假帳風暴，凸顯在美國上市的中國企業在財務帳冊與公開資訊上，存在重大的死角。

瑞幸咖啡引爆了美國中概股的監管風暴，美國證交會與中國證監會欠缺會計帳冊相互監管合約，超過200家在美國上市的中概股存在帳冊造假的漏洞，而這個漏洞僅存在中國與香港兩地的赴美上市公司，美國證交會因此責成「上市公司會計監督委員會」（PBAOC）逐步完成對中國與香港在美上市公司的監管資訊透明化，確保PBAOC管理的會計師事務所都能拿到上市公司的會計底稿。

而後美國參眾兩院又通過《外國公司問責法》，要求在美上市的外國企業聲明它們不是外國政府擁有或控制，並且如果PBAOC連續三年未能對相關上市公司完成會計審核報告，外國在美上市公司將被禁止交易、撤銷上市地位。

雖然今年中美兩國證券監理單位積極溝通，最終中國在美上市的國營企業，包含中國石油、中石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化仍在上周五（8月12日）主動宣布，將會主動從美國退市，中國龍頭國企的決定非常合理，國營企業的帳冊存在國家安全攸關的機密，而且經過兩年多的衝突，中概股在美國的交易金額顯著下降，各家公司均稱「維持存託股在紐交所上市的行政負擔和成本過大」，加上中國原本就有流動性充沛的上海證券交易所，以及面向國際投資人的香港證券交易所，中國國企不應受美國證監會監管，使用自己的市場維持融資，是最終合理的決策。

上周五宣布退市的中概股應該只是第一批，根據美國國會的資料，至少還有華能國際電力、中國南方航空、中國東方航空是明確符合《外國公司問責法》定義的中央控股企業。另外，阿里巴巴也在日前宣布將第一上市的主體從紐約轉回香港，其他中大型擁有國資股東、或是存在國家安全資訊的大型中概股，也將陸續從紐約與NASDAQ退出，回到以A+H股的上市架構。

這個重大的發展，對於相信中國經濟前景的外國投資人當然會帶來陣痛，宣布退市當天，四大國企在上海A股與香港H股的交易價格都維持溫和上漲的走勢，但是在美國交易的ADR則在開市後紛紛大跌超過3％。一言以蔽之，夾在中美兩國政府之間的美國投資人，成為中美金融脫鉤的受害者。

值得注意的是，在具有代表性的中國龍頭企業班師回朝的同時，紐約證券交易所爆發了「中概妖股炒作潮」，最具代表性的是一家香港規模很小，年營業額僅有2500萬美元的金融科技公司尚乘數科（AMTD Digital），7月15日在紐約證交所掛牌，股價卻在短短兩周內暴漲326倍，總市值一度超越阿里巴巴、高盛，並在隨後幾日的交易暴跌九成，類似的還有智富融資（上市首日最高上漲5799％）、中陽金融（450％）、奧斯汀科技（900％）等，美國中概股大咖退市，妖股橫行，充滿了寓言式的警訊。

中國國企從美國退市，是中美金融脫鉤大趨勢下必然的抉擇，然而國際金融往來，合則兩利，分則必然受傷，未來的陣痛期只能靠技術性的操作來緩和，尤其是雙方的金融防火牆越築越高，原本可以一套資金搬有運無，如今必須準備兩套、甚至更高的資金來確保中美雙方資金維持一定的流動性，未來中美企業融資成本必然升高，股市的本益比也將隨之下調，美國中概股股價大跌，正是金融成本升高的第一個警訊。

更令人擔憂的是，美國聯準會為了抑制通貨膨脹，正在調升利率與縮減聯準會資產負債表，而中國人民銀行雖然持續調降存款準備率，整體金融體系卻在承受信用緊縮的壓力，剛剛公布的中國7月份社會融資金額僅有人民幣7561億元，遠低於預期的1.3兆元，房企違約潮拖累金融機構，亟需關鍵政策扭轉緊縮趨勢。

中美雙方金融體系的流動性都在下降軌道，這對於金融脫鉤、或是高築金融防火牆都是非常不利的環境，更對全球金融穩定運行帶來無法評估的威脅，我們期待中美兩國政治領袖能夠重新和談，同時所有金融市場的參與者與企業經營者，也都要做好自保的預案，減緩金融脫鉤對自身的衝擊。