林智堅終於退出桃園市長選舉，但始終認為自己沒有抄襲，許多學者和綠營側翼還在堅挺林智堅的清白，深陷林智堅的認知作戰。

不過如果回想這一個多月以來林智堅的態度與表現，大家真的要想一想：林智堅值得挺到底嗎？

學位論文涉及抄襲，是嚴重的學術瑕疵問題，也是個人誠信問題。這種問題林智堅只要一開始向公眾致歉、願意接受校方懲處，還有可能被社會接受，許多碩士專班的論文問題，其實大家也知道。

但問題是林智堅選擇抗辯清白，不但指控同門的余正煌才是抄襲者，質疑台大的學術倫理審查有公正性問題，然後面對台大的邀請答辯又不去，只敢公開放話，搞到黨內外看不下去。林智堅的問題與其說是抄襲，不如說是態度問題。

這還不夠，林智堅把力挺他的蔡英文總統等人都搬出來，搞成全黨挺一人，大家集體護短。就在總統發文要大家力挺的第二天，林智堅就自己退選跑了，又堅稱自己清白，搞到蔡英文以下裡外不是人，接手的鄭運鵬也被連累。這種死道友不死貧道的危機處理方式，黨內肯定也難以忍受。

從危機管理、研究能力到政治手法，這次看來林智堅沒有一項適格。這樣的林智堅，還能挺嗎？

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