國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，引發爭議。蘇貞昌痛批他「夜奔敵營」，同是藍營的專家學者和候選人，也多認為夏此行，時機不宜，恐影響選情。

夜奔敵營？這個「敵營」，今年前7個月，民進黨主政的台灣，向它買進了500億美元的產品，也賣給了它1420億美元的農林漁牧和科技產品，給台灣帶來920億美元的順差。照蘇貞昌夜奔敵營的邏輯，台灣，不僅「資敵通匪」，而且根本是敵營養大、養肥的呢！

若說共軍環台軍演，台海情勢緊張，因此，中國大陸頓成敵營，勉強可以說得通。不過，台海緊張、兩岸冷和，何以致之？始作俑者難道不是民進黨否認了兩岸和平交流、創造兩岸和平紅利的九二共識麼？始作俑者，難道不是處心積慮想把台灣烏克蘭化的美國嗎？

換個角度看，兩岸情勢，兵凶戰危，執政者難道不應該設法恢復兩岸對話、解除戰爭的引信嗎？執政者無人可信、無人可用、無人可派，委請在野黨出馬溝通，未嘗不是可行的路徑，何須將有心維和的人全都視為間諜細作？

其實，北京何嘗不知民進黨的小人心思，北京官方在夏立言出訪前發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，已然回答了民進黨和部分藍營人士的疑慮：中國統一不可逆，北京自有腹案，夏立言來訪，無論高層見不見，都無關白皮書裡揭櫫的原則與政策規劃。夏立言出訪，根本不會也不能改變當前兩岸的情勢與未來走向，蘇貞昌何須亂拋紅帽子？

企業興衰兼併，從來就是董事會和經營者要負全責。國家亦然。執政者批評在野者夜奔敵營，是對自己以及國民的不信任，也是畏懼中國大陸的潛意識表現。傾覆國家與政府的，從來都是執政者，台灣最大的敵人，無他，而是自己！

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