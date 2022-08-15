外交部8月12日發布第203號新聞稿，聲稱立陶宛交通部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率團於8月7日抵台訪問5天。11日拜會外交部，部長吳釗燮親迎。

新聞稿指出，政務次長曾厚仁在會見愛格涅次長時表示，立國2021年同意我國以台灣名義設立代表處，遭受中國經濟脅迫，並堅定挺台立場，台灣政府與人民銘感五內。

根據國語辭典解釋，五內就是五臟。銘感五內比喻內心非常感激，感念不忘。外交部新聞稿用銘感五內來表達心意值得商榷。

第一，銘感五內是一方對另一方單方面給予的恩惠表示感激。外交工作講求互惠雙贏。立陶宛固然友我，但同意我設立「台灣代表處」，不能算是立陶宛單方面給予台灣的恩惠。何況我方只是設立代表處。如果立陶宛同意與我建交，外交部要如何表達感激之情呢？

第二，外交部新聞稿是官方文書，遣詞用字應當審慎，尤其應盡量避免用情緒性字句，以符合外交辭令的規範。即使民進黨政府對於立陶宛同意我方設立「台灣代表處」真的是「銘感五內」，也不宜使用部長吳釗燮「親迎」、台灣政府及人民「銘感五內」等如此謙卑的字句。

筆者曾指導新進外交人員公文寫作，如今看到外交部公文書出現此等字句，真是感到無地自容。

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