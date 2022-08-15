當大夥聚焦在裴洛西旋風式訪台，引來大陸鎖台軍演，林智堅抄襲論文，落得被台大撤銷學位並退選桃園市長，似乎忘記了台灣這兩大爭議事件都與國安局長陳明通有著密不可分的關係。

負責國家安全的國安局長陳明通面對已經門戶洞開的台海局勢絲毫沒有任何作為，亙古為恃的台灣海峽天然屏障，在中國大陸這次大動作、大規模軍演下，儼然已不再是天塹，小看中方的下場就是眼睜睜看著解放軍把第一島鏈當成是自家訓場，各國輿論褒貶終究淪為茶餘飯後的清談，起不了決定性的影響力。

共軍機艦在台灣海峽執行海空戰術訓練已成為常態，航母艦隊遠航馳騁太平洋，展現其遠程打擊能力，國防部在國安團隊指導下，每日公布航跡變成了例行公事，美其名是讓國人放心，但實際是讓人們提心吊膽，夸夸其詞的台獨口號，已讓擁護者心生疑懼。

看戲居多的西方列強爭先恐後放話將到訪台灣，前仆後繼的來蹭熱度，藉由搧陰風點鬼火的方式來坐收漁翁之利，只有傻傻啃著芒果乾的綠營支持者還相信這個即將斷送台灣未來的民進黨政府。

現在已是兵凶戰危，槍桿子應該交到軍人手上，而現在台灣指導戰局的竟是林智堅的指導教授陳明通這般文人，沒有運籌帷幄決勝千里的本事及毫無敵情警覺已是大過，抑且不務正業、怠忽職守，忙著幫說謊不認錯的愛徒林智堅振筆疾書平反。

台灣國安淪落至此，誰還能相信綠營政客們會在如此嚴峻的局勢下與國人一同守護家園，和平離我們已經越來越遠，能安定軍心與民心的關鍵人物，唯有可以跳脫個人、黨派，秉持國軍超然立場的特質，陳明通已不適任，國安建議還是交還軍人扛責吧！

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