林智堅退選了，可是新聞主角還是他。媒體昨晚又踢爆「林智堅的論文是由當時的助理楊玲宜及另一位陳姓助理代筆完成」；瞬間輿論又炸鍋了，林智堅戰清白戰了一個多月，結果竟是找槍手作弊，欺君、騙黨、瞞了天下人！

媒體報導若屬實，民進黨主席蔡英文總統應該要氣炸了！全黨窮忙了一個多月，結果小英男孩林智堅所謂的清白，竟是「我沒抄襲、是槍手抄襲」，找槍手作弊還敢喊冤枉、喊清白、喊得氣噗噗，誰對不起他似的，還真是三觀盡毀。要麼身為台灣最高領導人蔡總統太好騙，要麼國安局長陳明通、準太子鄭文燦、林智堅聯合起來騙蔡英文，總不至於蔡總統昏庸撩落去，也跟著一路裝傻吧！

楊玲宜是林智堅機要，這次獲民進黨提名參選新竹市議員，接下原市議員李妍慧選區的棒子，巧到不能再巧，昨天被媒體爆料，楊玲宜今早臉書就說自己確診，立馬自動隔離，非但沒有秀出快篩兩條線啟人疑竇，更說「關於論文事件，過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪」。咦，如果媒體報導有誤，不是應該「不忍了！」要求更正，否則就提告，林智堅為捍衛清白而戰，楊玲宜不為自己清白而戰，也要為挺堅清白而戰，不是嗎？怎麼反而縮手！

林智堅為圓一個謊，編了好幾個謊，把全黨、蔡總統、全台灣人都耍得團團轉，楊玲宜要不要退選？陳明通要不要辭官？挺堅的「許多人」顏面掃地、訕笑由人，「論文門」還怎麼戰清白？九合一選舉只給你一個人玩嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※