從沒有一個當官的敢說實話，唯有陳時中，是不是吃了誠實豆沙包？或是利慾薰心一時沖昏了頭？不知！總之他說了大白話、心裡的話。

陳時中在出席藥師公會全國聯合會代表大會時說，「我很想做市長」，他一定不會讓大家失望，希望藥師公會可以200%支持自己，要做對事情，也要市議員全壘打，呼籲大家幫忙。

每個想當官的在選舉時，總是很含蓄地表示自己很想做事（不是做官喔）、很想替選民服務，就算心裡想當官想瘋了，也不至於堂而皇之地表達出來。大概是自己過去的伎倆已經被藥師看穿，再多做解釋也無益處，索性直截了當表白心跡，也算是祈求藥師的原諒。

疫情緊張時，為了發口罩、快篩劑，把藥師忙翻了天，答應的補助沒下來，人員不足時還要充當醫護，這些，陳時中忘得了，藥師會忘嗎？

現在開始求人了，當初的氣焰呢？喝紅酒飆歌的意興風發到哪去了？陳時中是不是也應該向因疫情破口、疫苗遲緩致死的民眾、家屬、兒童、殯葬業者道歉呢？告訴他們：「我很想當市長」，看他們的表情是什麼？我也很想當市長呢！

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