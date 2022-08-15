世界之所以穩定，原因之一是能夠維持「強、弱」的穩定。如果強國與弱國的實力差距頗大，無形建立了國際體系中的「等級制度」，這是維持世界和平的要素。這就如同黑社會，如果出現一個超級老大，底下幫派必會俯首聽命，這反而是社會穩定的基石。即使某些時候幫派間因利益發生衝突，只要老大出面調停，衝突必能偃旗息鼓。

什麼時候會出現大規模的動盪？當實力崛起的老二試圖挑戰老大的地位，這時雙方會拉幫結派，並各自要求其他幫派選邊站隊，最終無可避免的會爆發一場「有你無我」的大火併。

同樣是爭奪老大的火併，規模又會因形勢而有所不同。

如果老大、老二實力相當，老三實力雖弱，但差距不遠；這時誰能爭取老三加盟，誰便可能取得勝利。這種形勢的火併規模有限，勝負很快便見真章。但假如老大、老二的實力鶴立雞群，其他幫派皆望塵莫及，最終的勝負非得由老大、老二親自上陣，雙方拚盡全力直到你死我活，這種火併的激烈程度將前所未有。

1945年二戰結束，美國成為自由世界老大；1991年冷戰結束，美國成為全球超級霸主。如今中國崛起，美國老大地位備受威脅，這場無法避免的修昔底德陷阱之爭，未來的衝突規模會有多大？

據2021年國際貨幣基金組織公布的資料，各國GDP占全球百分比的前三名，分別是美國27%、中國22%、日本6%。這三個數字代表的是：全球百年不曾出現如此「鶴立雞群」的兩強，以致一場百年難得一見的動盪蓄勢待發，現今呈現在世人眼前的不正是雙方積極活動，各自拉幫結派，並紛紛以利誘或威嚇要求其他國家選邊站隊？

身處修昔底德陷阱的時代，弱者不可不慎。須知兩強激烈鬥爭的時候，不自量力的弱者卻想介入，那是最危險不過的蠢事。

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