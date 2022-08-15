國民黨副主席夏立言訪陸一事，至今餘音回盪，然而批評雜音多簡化為出訪時機適宜與否的邏輯，不僅是見樹不見林，更可能抹殺為兩岸謀最後和平之餘地的苦心。

不可諱言，國民兩黨均在裴洛西訪台時表示歡迎，然而輕重有別，國民黨選在因裴洛西訪台，可能導致兩岸局勢無限惡化之際，由副黨主席代表訪陸，為親美和中展現實質行動能力；與其同時，民進黨的總統蔡英文仍沉浸在裴洛西訪台交流互動的虛幻美好中，更饒有興致的參加美食展，如果說蔡是對裴氏訪台後續因應胸有成竹便罷，但面對共軍隨之而來的軍演應對卻顯得蒼白無力，何黨於兩岸和平繁榮於責任與能力兩者兼有之，高下立判。

不妨看看蔡英文總統對夏立言訪陸的回應：「那些畏懼、有意向中國大陸妥協的極少數台灣政黨和人士在對台灣武力恫嚇的時刻仍然執意前往中國大陸，令台灣人失望，該黨的做法是向國際社會傳遞錯誤的訊息。」通篇充滿理想主義情懷，實際卻是沒想法、沒作法的花言巧語，骨子裡更隱含著不可對人民言明的權力算計。

明明執政黨自己是放任兩岸情勢朝戰爭方向傾斜的元凶，國民黨的夏立言更像是去「擦屁股」、「善後」，蔡卻能把國民黨醜化抹黑成如同與虎謀皮的幫凶，但仔細一想，搖醒老虎的不正是2016年執政以來的民進黨們？

若要理解夏立言訪陸於國家利益的背後動機，最可與之對照的應是當年美國總統尼克森的國務卿季辛吉訪華以及往後與我斷交一事。1970年代蘇聯軍容壯盛，隨時有征伐歐陸的可能，美國基於現實利益考量，深怕歐俄一體後出現全球獨霸的國際體系，將對美國利益造成重大危害，不得已只好背叛「自由主義」、「民主主義」，將念茲在茲的「反共主義」毫不遮掩的丟棄，以至於後來與我斷交，皆是現實主義考量所致。

於國民黨與夏立言同樣如此。國民黨過去幾年被批評不反共，甚至舔共舔中，實則是因為國家生存立場之考量，維繫國家生存才是負責任政黨的第一要務，兩岸敵強我弱是肉眼可見的事實，國民黨選擇與季辛吉同樣邏輯的行事，即以實質交流溝通換取可能的國家利益，而不求「表面的實質平等」，而這正是國、民兩黨差異所在，民進黨要的是「表面的實質平等」，國民黨要的是「實質平等」。

夏立言訪陸連國民黨內部都有雜音，但實則不論國民黨何時訪陸、派誰訪陸，民進黨、民眾黨以及憂心國民黨的民眾都會有雜音，因此與其討論出訪時機，不如討論出訪後能為兩岸情勢帶來多少改善。《孫子兵法．地形篇》道：「故進不求名，退不避罪，唯民是保，而利合於主，國之寶也。」這正是夏立言訪陸的最佳註解。（作者為自由撰稿者）

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