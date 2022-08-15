今年是「九二共識」30周年，中共當局盛大舉行紀念活動，重申「九二共識」是兩岸間的政治基礎，民進黨也照例表示不接受這所謂的「九二共識」。這30年來，圍繞著「九二共識」的爭議始終沒有停歇，但這些論戰裡很少有人指出真正的癥結：民進黨之所以不接受「九二共識」，既不是因為「九二共識」不存在，也不是因為「九二共識」其實沒有共識，亦不是因為同意了「九二共識」就接受了「一國兩制」，更不是因為中共的「一中原則」不允許「一中各表」。真正的理由是：民進黨根本就排斥中華民國。

先來說「九二共識」是否存在吧。民進黨沿襲李登輝的說法，認為當時從來沒有一份正式文件白紙黑字寫著「九二共識」，所以「九二共識」只是蘇起等人的發明，事實上根本不存在。不過，照這個標準，「一次大戰」也不存在了，因為當時也沒有任何一份正式文件白紙黑字寫著「一次大戰」，誰曉得20年後還有一次啊？將「1914年到1918年德奧等同盟國與英法俄等協約國之間發生主要戰場在歐洲的大規模國際戰爭」簡化說成「一次大戰」，本來就是尋常的做法，「九二共識」也是如此。

至於「九二共識」到底有沒有共識呢？當時兩岸在互不往來多年後剛剛重新開始接觸，雙方雖然都堅持世界上只有一個中國，但對於誰代表中國沒有共識，始終相持不下，遂在多次文件往返後，同意以口頭方式各自陳述。這樣到底有沒有共識呢？顯然，說有「完全的」共識是不對的，雙方明明就對一個中國的意涵各持己見。但同樣清楚的，說共識「一點都沒有」也是錯的，因為雙方至少都認為兩岸都屬於世界上僅有的一個中國。有人說，「九二共識」是「對沒有共識的共識」，這是戲謔但不貼切，「沒有完全共識但有部分共識」，才是「九二共識」。

那麼，一旦接受「九二共識」，就接受了「一國兩制」嗎？當然不是。這並不需要等到中共最近出來澄清「九二共識」與「一國兩制」是兩個不同概念，「九二共識」事實上就不是「一國兩制」，不是就不是，中共說是也沒用。「一國兩制」大家都知道就是在講香港，香港人無法直選特首。但請問，在2016年以前，我們主張「九二共識」，我們2012年有沒有直選中華民國總統？就是因為堅持中華民國，「九二共識」才會只有「部分」共識。

民進黨對此的標準說法，也沿襲李登輝的說法，認為中華民國只在國內存在，「一中各表」只是有些人的一廂情願，中共根本不允許「一中各表」。這種常見的說詞更是徹底的錯誤認知，「一中各表」從來不是中共是否允許的問題，而是國際現實的反映。即使到今天，中華民國至少都還有十幾個邦交國，中華民國的護照早已免簽通行世界一百多國多年，不管今天封面怎麼改、怎麼貼，內頁國籍欄位上清清楚楚寫著「中華民國」，如假包換。換言之，大家每一次出國，都是在用實際行動「各表一中」。

寫到這裡，事實再清楚不過了，我方主張「九二共識」，不過就是堅持中華民國，並且把「一中各表」這個實況說出來而已，這個實況只要我們自己願意講，就可以大聲講出來。兩岸是有政治分歧，但不需要因此去否定歷史與文化，我們當然反對共產主義、熱愛民主自由，昂首闊步的中華民國國民，中華民國絕不是贅字，持中華民國國旗是光榮而驕傲，才不會心裡淌血。問題是，民進黨願不願意這樣講呢？

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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