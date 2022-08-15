近日不斷傳出國人、特別是年輕人被人口販子以所謂的高薪騙到柬埔寨，結果這些台灣人被詐騙集團毆打、凌虐、性侵、轉賣，甚至最後慘遭活摘器官後丟棄大海。目前估計有近兩千人受害，這絕對是近年來台灣最嚴重、最可怕的治安事件，然而，蔡政府至今連主動進行調查和營救的動作都沒有，只能放任國人任人宰割。

全黨漠視 只關心林智堅

網紅「Bump」在7月上傳了他親赴柬埔寨營救受困台人的影片後，才讓柬埔寨等東南亞國家的詐騙事件曝光，並且引發社會高度關注。根據受騙後驚險返台的受害人表示，他們及在台灣的家屬都曾不斷向包括外交部在內的政府單位求救，但是都沒有得到正面的回應，聽到最多的答案是，台灣跟柬埔寨沒有正式邦交，所以沒有辦法救人。部分受害人及家屬最終依靠與柬埔寨有特殊交情的台商和社會人士花大錢、費盡千辛萬苦，才得以營救回台，但目前大約只有50人左右幸運被救回。

日前外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有多名台籍民眾自柬埔寨入境且疑為人口販運案，其中有9人經安排返台。這是柬埔寨案爆發後，政府第一次成功救回受害的台灣人，但這並不是外交單位主動出擊的結果，而是泰國通報。如果不是泰國政府機警覺察有異並迅速通知台灣，這幾個台灣人能否平安獲救，恐怕也難以預料。

柬埔寨詐騙事件曝光以來，整個民進黨忙著為碩士論文被台大認證為抄襲的前桃園市長參選人林智堅護盤，身兼民進黨黨主席的蔡英文還特別在中執會下達動員令，要求全黨團結替林智堅澄清；蔡英文也在臉書上數次表示挺堅到底。

同一時間，有大量台灣青年被困在柬埔寨不見天日、生死未卜，但民進黨政府沒有人關心，彷彿搶救林智堅一個人的政治前途比搶救近兩千人的性命還要重要；即使相關消息已不斷傳出，蔡政府仍然沒有主動採取任何動作；而向來愛在社交媒體上發文的蔡英文，臉書、IG上對此事均隻字未提，顯然她完全不關心。

K型經濟 年輕世代出走

該救的不救、不該挺的瞎挺，近2千國人身陷在柬埔寨，這是何等大事？蔡政府怎麼可以無動於衷、麻木不仁至此！即使台柬之間沒有正式邦交，難道政府沒有任何可以聯絡的管道嗎？柬埔寨是東協10國成員之一，蔡政府拚了6年的所謂「新南向」，到底都拚出了什麼成果？難道成果就是國人落難東南亞？如果大批國人在柬埔寨遭難，政府卻沒有任何可以使力的地方，這樣的新南向又有何意義？

柬埔寨詐騙事件爆發至今，蔡政府毫無作為，已令國人極為憤怒，但是若細究為什麼會有這麼多年輕人想要到柬埔寨開創新局、賺大錢，即使冒險也在所不惜，蔡政府執政後經濟K型發展造成貧富差距擴大、年輕世代薪資停滯甚至倒退、看不到希望，正是主因。

所謂的K型經濟是指經濟發展兩極化，台灣高科技產業一枝獨秀，但傳產與服務業卻欲振乏力。蔡政府不斷宣揚出口成長亮麗，卻對庶民經濟、基層民眾所承受的壓力無感。根據主計總處新近公布的經濟預測顯示，今年的消費者物價指數（CPI）上修了0.25個百分點達2.92%，這是近14年來的新高，7月分電價調漲，預料會還會推升全年的CPI。此外，今年1月到6月，實質經常性薪資年減0.11%，這是2017年後首見的負成長。

低薪加上高通膨，人民的日子越來越難過。苦不堪言的年輕人為了尋找擺脫困境的機會，以致於被詐騙集團的美麗話術吸引，踏上險境而不自知。要杜絕詐騙，改善年輕人的就業環境才是治本之道。

在野黨、台商和社會人士已紛紛到柬埔寨救人，蔡政府沒有理由繼續置身事外，必須積極展開即刻救援的行動，務必要把還困在當地以及東南亞的台灣人搶救回來，一個都不能少。