近2周中美之間有兩件事值得注意：一個是美國的《晶片法案》通過簽署，一個是8家大陸國企從美國下市。這是否代表中美之間正加速脫鉤，值得觀察。

美國的《晶片法案》是政府拿出520億美元獎勵在美國設廠的半導體企業，主要是要提高美國半導體製造的比例，因為美國政府認為過多半導體製造仰賴亞洲國家，影響國安，美國商務部長甚至以「難以安心入眠」形容這種情況。

在這個法案中，還特別訂出「排中條款」，那些接受美國政府補貼的企業在10年內不得在大陸投資或擴產高階製程。與此同時，美國也加緊對大陸的半導體制裁與禁運，連14奈米以下的製程設備與技術都在禁運範圍內。這種作法被視為既是中美科技脫鉤的現象，也是進一步促成脫鉤的作為。

另一事件是已有8家在美上市的大陸國企下市，雖然各家下市原因都對外宣稱是交易量不大、整體企業發展需要等，但在外界看來，主因當然是中美的競爭讓美國緊縮規則，要求對大陸企業做財務審計，才逼得這些大陸國企乾脆下市以免憑添紛擾。

雖然因在美國上市的比重不高，這些國企受到的實質影響不大，但隨著越來越多陸企從美國下市，一定程度上就是中美金融脫鉤的表徵，而且以中美雙方至今仍未能就財務監理問題達成共識，加上美國確實有意施壓，預料陸企從美國下市仍會持續增加。

從川普喊出中美脫鉤至今已4年，拜登上台後曾一度修正為「再掛鉤」，這回的《晶片法案》與陸企下市潮是否會引發更大的脫鉤，或只是短暫現象？各界都緊盯著未來可能的發展。