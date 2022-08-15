兩岸關係在蔡英文掌權後大幅崩壞，最近美國眾議院議長裴洛西來台，中共發動史無前例的「圍台」軍演，台灣內部也陷入「和或戰」的情緒動員危機。我們必須認真思辨：到底什麼才是對台灣人民真正有利，是台灣人真正需要的？

要探究台灣人真正的核心利益，必須揭露三個難以改變的事實，這卻同時是蔡英文政府極不希望台灣民眾知道的「真相」：

台灣與大陸距離如此靠近，地理位置無法變動，遠親不如近鄰，遠水救不了近火。前美國總統川普說：「台灣距離中國大概只有2英呎，而我們大概在8千英哩外，我們什麼都不能做」，是最誠實的坦言。《紐約時報》專欄作家傅理曼在批評裴洛西之行太莽撞時，也提醒美國千萬不要忘記台灣的「地理位置」是多麼的脆弱。

所有的外國聲援台灣，無論表面的理由多麼冠冕堂皇，都是基於自身利益，而不是台灣利益。例如美國就希望兩岸「和而不統，分而不獨」，以台灣為棋子，制衡中國大陸崛起，避免自身的獨強被取代。至於台灣百姓安危，不在其考量之內。

兩岸原本的現狀是以「九二共識」作為基礎，蔡英文上台後，否定九二共識，改變了兩岸現狀，關係因而走向惡化。更關鍵的是，蔡英文把與大陸談判的主導權都交給美國，台灣的命運變成美中共管，民進黨最喜歡吹噓的「台灣主體性」，完全消失殆盡。

這三個無比真實的狀況，制約了台灣未來的命運。

我的好友黃暐瀚最近提到台灣俗諺「火燒罟寮，全無望」，也相當程度描述了台灣當前的艱難困境。罟寮是指漁民放置漁網所搭蓋的草棚（罟就是網），「寮」與「網」兩者都是易燃的物品，漁網是漁民的命脈器具，一旦燒掉就沒有網子了，「全無網」諧音「全無望」。

台灣的漁網原本掌握在自己手上，就是基於中華民國憲法，大陸也接受的兩岸共同政治基礎「九二共識」，結果蔡英文把它燒掉了。把捕魚的人（台灣人民）的漁網都給燒了，明天還怎麼出海捕魚（怎麼安居樂業）？不讓百姓捕魚，還把草寮和漁網燒了，只指望其他大戶（美國）送魚，怎能如此把自身命運交給他人呢？

也因此最近暐瀚兄呼籲，中共軍演壓境，大家應捐棄成見，團結支持蔡英文總統。就此，我不盡同意。第一，面對同樣的對手（習近平），為何馬英九時期和平穩定，蔡英文就搞得戰雲密布？應該給老百姓交代。第二，蔡英文無法團結國人，光一個林智堅論文案，她就沒有站在是非價值這一邊，如何團結國人？

此時此刻，最重要的不是要國人盲目團結在錯誤的領導之下，相反地，國人應該要求蔡英文更改錯誤的國家路線，以符合多數國人的利益，也就是台灣的核心利益。簡言之，是「維持與中國大陸不分離的關係，保有台灣當前自由民主的生活方式，讓老百姓安全無虞，安居樂業」。

真台灣人，會把老百姓的安居樂業放第一位，不會累及無辜的人民與下一代孩子。至於把假論文當真論文、把特定政黨的利益當成國家利益、燒掉魚寮和漁網、把台灣推向險境者，是不折不扣的假台灣人。（作者為前總統府副秘書長）