美國眾議院議長裴洛西訪台引發的台海危機餘波盪漾，不到兩周時間，美國參議院外委會亞太小組主席馬基再度率5人團訪台，府院黨解讀這是美國表達對台灣的強力支持，但面臨美國即將到來的期中選舉，美國議員絡繹於途恐怕為的是更多的是政治和經濟利益。

與上次裴洛西訪問團來台時一樣，對此次參眾議員來訪，美國在台協會（AIT）強調，這是國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及「其他與雙方利益相關」的重要議題。

去年11月美國參議員柯寧等國會議員訪台，事後就傳出「台灣威懾法」聯名提案人之一的柯寧，訪台目的主要在推銷軍事融資，希望由美國提供鉅額貸款，讓台灣有經費採購美方指定的軍備。

今年4月中旬，美國重量級參議員葛瑞姆等人率團訪台，一再要求我方採購波音787客機，甚至發生與蔡英文總統會面時，要求買飛機的發言被翻譯和府方的新聞稿消音的情況，不料葛瑞姆返美後又再提此事，並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」。葛瑞姆出身南卡羅萊納州，希望台灣購買波音787，是因為該機在南卡製造，當時另一名訪台的俄亥俄州參議員波特曼還補充，787引擎是在俄州製造，顯然，他們來台推銷波音飛機，除了基於地方商業利益，更是要做給他們的選民看。

美國期中選舉將於今年11月8日舉行，預計改選眾議院435個席位和參議院100個席位中的34個席位，被視為美國總統拜登的期中考，過去被認為較親中的民主黨目前選情並不被看好，尤其在俄烏開戰之後，美國人普遍同情烏克蘭，並擔憂台海和平現狀及台灣的未來，都對民主黨的選情不利。

在這種政治氛圍下，美國參眾議員組團來台，不僅可以證明他們並非如此「親中」，尤其在共軍大規模軍演威嚇台灣的情況下還願意來台，更可展現不畏中共威權的態度，有助鞏固選情。

美國各聯邦選出來的參眾議員，大多獲得地方企業的贊助，就算如波特曼等已表明下屆不再參選的議員，卸任後若能維持一定的政商人脈，未來去處也不成問題。

台灣對於美國參眾議員的高度禮遇，成為這些參眾議員願意訪台的理由，無論哪個層級、哪個黨派，只要組團前來，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正，想見誰就能見誰。

之前美國汽車等產業面臨晶片供應鏈問題，亟待與台積電等台灣大廠合作，這些參眾議員來台，不僅可以直赴台積電等大廠參觀，由企業高層親自接待，甚至還可由蔡英文作東，邀請台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音等人作陪，也難怪這些美國參眾議員要不絕於途，競相來台了。