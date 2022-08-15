美國聯邦調查局（FBI）探員8日突襲搜索前總統川普的海湖莊園，據報導是與川普帶走白宮機密文件有關。川普怒稱此舉是司法濫權，意圖阻止他再度參選。目前看來，此事反而讓川普的鐵粉更加團結，讓川普離白宮更近了一步。

拿走機密文件的刑期不高，就算被判有罪，也不剝奪參選資格。川普還涉及誇大資產以取得貸款及減稅案，10日他接受紐約州檢察長約談時，除了姓名，其餘440個問題全部拒答，還聲稱該調查是「美國歷史上最大獵巫行動」的延續。

川普到底是不是獵巫的受害者？坦白說，這在美國已不是個客觀問題，而是各自心證了。川普的信徒們相信他受到了不公平的追殺，非信徒者則認為他違法亂紀狂妄敗德，雙方的對立嚴重撕裂了社會。在聯邦眾議院的國會暴動特別委員會中，作證人士描述川普不但蓄意煽動群眾，即使暴民喊著要吊死副總統彭斯，他看了3小時的電視轉播也不肯出面阻止，甚至為了想率民眾去國會山莊，而和隨扈搶方向盤。這些細節讓很多中立者對川普的印象大壞，問題是，卻動搖不了那些信川普者恆信的狂熱粉絲。

是的，對川粉來說，川普已經成了一種信仰，他們奉川普之言為真理，無論端出多少證據，他們都認為是惡意抹黑，2020大選其實是川普贏了，國會暴動只是民眾自發抗議川普的勝選被偷走。川普要參選2024，其實機會很大，因為他至今仍是共和黨內的最大咖。這次期中選舉的黨內初選中，川普支持的參選人有近180人勝選，落敗者不到20人。2021年贊成以「煽動叛亂」理由彈劾川普的10位共和黨籍眾議員中，只有2人贏得初選，麗茲．錢尼是國會暴動特別委員會的副主席，現今落後對手30%，看來初選無望。

換句話說，共和黨內是「順川者昌，逆川者亡」。現在很多人都瞄準了總統大位，例如佛羅里達州長德桑蒂斯、前副總統彭斯和前國務卿蓬佩奧，麗茲．錢尼也有可能下場，但這幾位的民調都不是太突出。而且，由於川普對黨內基層深具號召力，不肯向他效忠的會被川粉唾棄，遵循川普路線的，又哪比得上川普本人？各方票源一分散，最後恐怕還是吸票力最強的川普出線。

年齡和政績是拜登的兩大硬傷，年近80的他是美國史上最年長總統，連任的話會一直做到86歲，不要說健康變數多，體力與智能也令人不放心。美國狼狽撤出阿富汗，現在通膨嚴重物價飛漲，拜登的支持率已掉到30幾趴，6成民眾不希望他再選。但在民主黨內他的民調還是最強，次之的副總統賀錦麗只有16.1%，另一位老將80歲的桑德斯民調10.7%。如果拜登執意參選，還是有可能贏得民主黨提名。

民調顯示大部分民眾雖沒有明確的支持者，卻比較希望看到新人上場，但就政治情勢觀之，2024可能仍是川普與拜登的對戰。上次的總統大選與其說是川拜之爭，不如說是「愛川普」與「恨川普」之爭，這股纏繞著川普的愛恨之爭，恐怕依舊是2024的主旋律。川普一人撕裂全國，也是史上驚奇了。