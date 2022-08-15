大陸針對美國眾議院議長裴洛西訪台發起的圍台軍演才剛結束不久，美國參眾兩院外交軍事委員會5位成員又抵台訪問了。這是今年第5個美國國會議員訪問團，若加上先前歐洲議會副議長及其他國家國會議員的造訪，今年台灣算是國際舞台上能見度極高的熱點之一。

總統府發言人說，此次來訪的5位美國議員訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。但訪問團抵台後，中共解放軍東部戰區就宣布將在台灣周邊海空域進行實戰化演練，還說這是「針對美台破壞台海和平穩定的嚴正震懾，堅決捍衛國家主權」的反制行動。

陸方的反應說明了一個事實：再多的美國議員訪台及高聲量的道德支持都難以保護台灣的國安，只是不斷升高兩岸的緊張情勢。蔡政府若無法和北京達成政治上的相互諒解，一味打外交牌作大內宣，只怕共軍圍台軍演恐將成為常態化。

在解放軍圍台軍演後，台海現狀其實已被打破，接著北京公布最新的對台白皮書，雖仍以「和平統一」為主軸，但也不放棄以武力統一的選項。對此兩岸關係的重大變化，蔡政府以不變應萬變，既拿不出對策，也沒有做出任何減緩兩岸緊張關係的作為，以管控風險，還嚴詞批評國民黨副主席夏立言的大陸行，似乎對戰雲密布的台海無動於衷。

國人固然歡迎外國友人抵台訪問，這是中華民國作為主權國家的權力，只不過，國人更應該認清，當絡繹不絕的外賓來訪時，對台灣的國際地位及對外關係是否有實質增長，或只是成為國際抗中人士打卡的地點，增加他們自己的政治影響力，或甚至是為了他們的商業利益？台灣的國家利益其實才是最重要的。韓國總統尹錫悅正是以「國家利益」為由拒絕見裴洛西。

美國前國務卿季辛吉近日指出，拜登總統應在台灣問題保持穩健政策，具備達成「目的」與維持「平衡」的能力，才不至於在台海造成衝突。因為他很清楚美國當前的反共民粹激情已經讓拜登政府的中國政策失焦。

這番話不僅提醒美國政界，更該是蔡政府處理兩岸關係時應思考的戰略精髓。台灣當然需要美國作為兩岸接觸的重要後盾，卻不能全然忽略促進兩岸互信的必要性。美國議員持續來訪可提升國人的自信心，卻難以有效轉換成實際幫助，唯有降低台海風險，我國對外關係才有恢復正常的機會。

如今面對中共步步進逼的軍事威嚇，政府除了強化備戰準備，更該將降低台海衝突風險列為國安首要任務，因為台灣本島的縱深難以抵禦共軍攻擊，這種現實的問題不是多少美國議員訪台就可解決的。（作者為國家政策研究基金會副研究員）