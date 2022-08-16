日本首相岸田文雄進行上任10個月來第二次內閣改組，顯示第二屆岸田內閣是應對突發事態「堅決實施政策的內閣」，要突破國內外諸多危機，首當其衝的便是美中在台灣問題上的緊張關係對日本造成的威脅。岸田在記者會上被問及解放軍實施封鎖台灣演習時，岸田重申要求解放軍立應即停止軍演。因此，防衛大臣的安排也格外受到關注。

自從日前遭刺身亡的前首相安倍晉三的胞弟岸信夫，傳出因為健康因素考慮卸下防衛大臣之重責大任，政界與學界就紛紛猜測接替的人選。特別是在裴洛西訪台後，中國大陸祭出4天的大型鎖台軍演，日本氣氛緊繃，新的防衛大臣安排被視為未來岸田內閣對台政策的重要指標。

8月10日結果揭曉，岸田第二次內閣的防衛相並非自民黨的保守派系成員，也不是與岸田文雄關係甚篤的小野寺五典，而是由無派系的濱田靖一回鍋擔任防衛大臣，令人跌破眼鏡。

日方在台聲明釣魚台主權

濱田靖一在麻生太郎內閣時期（2008至2009年）就曾任防衛大臣。他在今年7月27日才剛剛團隊訪台，與總統蔡英文、副總統賴清德見面，並赴五指山弔唁前總統李登輝。

該訪問團由日本跨黨派人士組成，成員包括曾任日本防衛廳長官、防衛大臣的石破茂，以及也曾任防衛廳副長官的眾議員濱田靖一，和眾議員長島昭久、日本參議院參議員清水貴之等，7月底抵台後進行為期4天的訪問，與台灣的總統蔡英文以及政府要員舉行會談，也與相關部會及智庫交流安全議題，聚焦區域安全，以及台日安保等重要議題。

只不過，就當綠媒大肆吹捧著日本「不分黨派的挺台共識」，蔡英文更是歡天喜地的在臉書發布表示「歡迎熟悉台灣的好朋友」時，一場由台灣外交部協助的記者會中，卻發生該防衛專業的訪問團宣示主權的插曲。

領隊石破茂在記者會上強調，釣魚台是日本固有領土，若釣魚台領海、經濟海域，被外國軍機、船艦侵犯，這等同於侵犯日本主權。他說：「作為獨立主權的國家，這是理所當然的事情，排除釣魚台來保衛我國主權這件事，不太可能出現日台合作的概念。」他更加強語氣地告訴記者：「日本是主權獨立國家，對固有領土防衛、守護，是日本的『單獨』責任」。卻就釣魚台議題表示，釣魚台（日方稱為尖閣諸島）是日本固有領土，因此不會有台灣、日本共同應對問題的可能。

此話一出，頓時讓場面顯得尷尬萬分。這場記者會是直播，無法剪接，而且是透過台灣外交部的頻道播出。更諷刺的是，當時背板上是一面台灣的青天白日旗。

台灣被吃豆腐還道謝

更奇特的是，當該訪問團在台灣的地盤上伸張釣魚台主權的時候，台灣外交部竟然完全沒有反應，只是默默地聽著，好像什麼事情也沒發生一樣，眉頭都不皺一下。

隔日蔡英文當著日本駐台代表泉裕泰的面宣稱特別「感謝」該訪問團，對於「釣魚台」主權的議題隻字未提，還懇切地告訴日方:「台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元。」蔡英文更特別提到日本跨黨派國會議員組成的訪台團：「我們對區域安全議題有深入交流。」

對於日方訪問團主張釣魚台的主權為日本所有一事，府方始終沒有多做評論，只是推說就按照外交部的說明。而外交部只回應釣魚台是我國固有領土，立場一致，讓府方再追加一句「這責任是否要追究，恐怕不是事後聲明稿發一發，就能捍衛國家尊嚴。」

外交部表現得事不關己，府方更是推卸責任，被吃了豆腐還笑著道謝，是觸犯了國家尊嚴的底線。

所謂「史上防衛專業層級最高的議員團」訪台，演變成一場台灣的「外交災難」，卻使訪問團成員成功地拉抬政治籌碼，穩接新內閣的重要職位。回鍋上任的濱田靖一今後將如何同時處理釣魚台的主權問題與台日的安保交流，以及台灣當局是否能重拾國家尊嚴，值得仔細觀察。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※