照理說一個講究民主機制的政黨，都會採用讓各個參選人都服氣的初選（primary election）機制，來決定最終由政黨提報的選舉提名人。但是很奇異的事情今年卻在台灣發生了，以民主進步著稱的執政黨，卻在今年的地方選舉，針對六都市長沒收初選機制，改採由黨主席一人意志的獨特選秀；也因為如此造成了提名後荒腔走板的亂況，導致了目前民進黨的選舉，在黨主席的意志變換中陣前換將，眼看就要走向失控的多重宇宙。

其實如果當初蔡英文總統對於在多重宇宙中，最獨特的存在小英男孩林智堅，有做符合民主機制的合理安排，今天這種失控多重宇宙的狀況，事實上是可以完全避免的。

竹竹合併多重宇宙：竹竹合併是眾人所期待的美事，大家期望發生在一個符合公平合理的機制下，透過溝通、協商、妥協來凝聚共識，走大門行正道的透過政黨平台協商；即使協商破局失敗，大家也會感念願意謙卑溝通的付出。然而事實上執政黨卻是完全跳過溝通的程序，採用最粗暴的一字修法企圖強渡關山，導致「英人設市」的強力反彈後座力，而讓竹竹合併宇宙破局。如果今日林智堅還擁有合法新竹市長的身分來爭取大新竹寶座，即使面對諸多痛點被揭露與攻擊，應該還是有一搏到底的空間。

一人卡兩市多重宇宙：想要選桃園市長不是壞事，而想要延續新竹市政治版圖也不是壞事，問題在於過度貪心想要兩者兼得，而自身的能力不足；蔡英文總統賜予的地位，蔡英文總統也可以全部剝奪，尤其是當民調落後已無力回天時。於此情境中蔡英文總統會做的事情，就是毫不留情地結束其桃園市長參選人身分，因為這是唯一的方法；即使過去曾經擁有愛將小英男孩的地位，對於已經失去利用價值的棋子，蔡英文總統出手是不會對其謙卑的。當初力捧提名參選桃園市長而離職和遷戶籍，今日即使戶籍遷回新竹，蔡英文總統也是不會運用中央執政的優勢，讓小英男孩做回原來的新竹市長。

論文門多重宇宙：面對論文門的政治攻防，令人感到訝異的是林智堅，在宣稱自己是無辜的記者會中，氣急敗壞的把自己的指導教授直呼其名當小弟稱呼，落實了用權力換學位的賣家優越感，尊師重道的感覺消失殆盡，並對老師把自己宣稱的「論文初稿」出借，展現出不耐煩的無奈。最神奇的是蔡英文總統「挺堅」，要大家相信兩本論文看過後，都會認為是不同的東西，期望以受害者姿態爭取同情，顯見其對於學術殿堂的存在地位毫無謙卑之心。看來林智堅的「論文門」，會分別在台大、中華兩個戰線中，面對光照會滅團的命運。

其實如果一開始蔡英文總統就謙卑的遵照民主機制進行候選人初選，竹竹合併透過政黨平台協商謙卑溝通，謙卑面對學術殿堂，謙卑對待下屬，也許就會進入一個良性互動的多重宇宙，這樣其實會對台灣政治文化比較好；但是看樣子好像是沒有任何辦法，台灣只能錯過這些多重宇宙的機會，逐漸走向失控的多重宇宙，因為蔡英文總統好像就是不喜歡「謙卑」。

（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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