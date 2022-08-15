美國的「一中政策」本來就是一個比較模糊的概念，對於其內涵美方從未有過非常明確的表述。大概可以明確的是，根據美國的「一中政策」，美方不認為台灣是一個主權獨立的國家，但是台灣的地位是怎麼樣，美方並不願意明確說明，因此這一政策包含著「台灣地位未定論」的意味。與此同時，在定義「一中政策」時，美國官方的用詞也是不斷改變的。從一開始的「三公報」（中美三個聯合公報），到把「一法」（「與台灣關係法」）和「六項保證」陸續加入其「一中政策」的定義。

但是儘管如此，我們過去總還是認為美方確實有一個「一中政策」，這個政策的存在，實際上是表現在美國對自己的涉台言行有一些「自我限制」。例如，美國反覆表態不支援台灣獨立，不派遣高級官員訪問台灣，不允許總統過境美國時進入華盛頓，只允許台灣當局在美設立「台北經濟文化代表處」等。也就是說，過去美國的「一中政策」儘管模糊，但是依靠一系列自我限制仍能體現其存在。

現在的挑戰是，美國近年來在處理涉台問題時，不斷修改過去的這些限制。 例如美國國會議員不斷高調訪問台灣，拜登總統不斷在台灣問題上「失言」，藉由總統之口披露美軍在台灣有少量軍人從事培訓等，而裴洛西的此次訪問就更是一個明顯的超越過去慣例的最新案例。

美國在正式表態中仍然表示堅持其「一中政策」。問題在於，「一中政策」如果是一座廟，裡面過去那些限制措施就是廟裡的神像。現在美國把一尊接一尊的神像都搬出了廟，然後卻說自己在堅持「一中政策」，這很難讓中國人感到信服。這就是我們常說的「一中政策」空心化問題。如果做完這事也說仍在堅持「一中政策」，做完那事也在說堅持「一中政策」，那麼我們可能難免要問，到底做了什麼事情才算是放棄了「一中政策」呢？這個「一中政策」是否過去模糊了呢？美國大概永遠也不會說支援台灣獨立，那是否除了這一點，美國做什麼都可以說仍然在堅持「一中政策」呢？

當然我們還很難說「一中政策」已經完全空心化。我們很難列舉這座廟裡有多少尊神像，因此大概也很難說是否「完全」空心了。更重要的問題是，當中方看到美方在往外搬神像時，中方對美國堅持「一中政策」的信心就會大幅下降，由此就可能感到有必要採取更加果斷的措施來捍衛自己的利益。因此，下一步美國需要儘快重建中方對其堅持「一中政策」的信心。建立信心的辦法，是要讓中方看到美方在一系列問題上仍然有自我限制，看到美方在明確地恪守這些規則，這樣才能重建信心。但是我認為這非常困難，美方目前並沒有這樣的政治氣氛，也沒有這樣的動機在「一中政策」問題上向中方提供再保證，因此，危險仍將持續，甚至會惡化。

Q：此次事件是美方心口不一有意要打壓中國，美各方已經形成了某種戰略上的共識，還是裴洛西個人的行動？

A：我認為在裴洛西訪台這件事情上，美國政府的行政當局與裴洛西的利益並不一致。對於美國的府會關係，我們需要超越「紅白臉」的認識。美國行政當局並不希望裴洛西訪台，因為這會打亂行政當局在對華政策上的布局和節奏，也會給台海帶來一系列風險。這一點，從美國行政當局的幾次表態都可以看出來。

但是，儘管行政當局沒有權力去阻止裴洛西訪台，拜登總統如果希望阻止裴洛西訪台，理論上他也可以付出更大的努力，比如直接與裴洛西溝通等，但是他並沒有這樣做。 這個原因是因為行政當局認為費力去勸阻裴洛西訪台，可能在美國國內付出過高的政治代價，因此在做了有限的嘗試之後就沒有做出更有效的努力。

美國各界在對華戰略上確實存在相當大的共識，包括府會之間，但是這種共識是在戰略層次，而不是在具體的戰術層次。具體到這次裴洛西訪台，我認為主要還是她個人的政治考慮以及她個人與台灣當局之間的互動的結果。

Q：美國到底想怎麼利用台灣，是否會把台灣當成下一個烏克蘭？

Ａ：我認為在思考美國的對外戰略包括對華戰略時，設想美國有一個完整的精確的戰略，然後在按照這個戰略一步一步地下一盤大棋，這種思維總體而言是比較脫離現實的。更接近實際的情況是，美國有一個宏觀的戰略目標以及基本的戰略設計，同時也有其國內和國際環境。同時戰略博弈中的另外一方（例如中國）也有其宏觀的戰略目標和基本戰略考慮，同時也有其獨特的國內和國際環境。 一個一個這樣的國際行為體在互動中彼此塑造，最後的各方的戰略很大概率是都會在不同的程度上偏離原來的戰略設計。 很難想像美國設想好了要把台灣當成下一個烏克蘭，然後去推動局勢向這個方向發展，這就把國際問題想得太簡單了。

美國對中國有一個基本看法，例如基本是把中國看成是競爭對手或者敵手，然後美國有一個基本的戰略設計，例如把世界看成兩個陣營，美國要團結盟友，孤立中國。俄烏衝突的戰略環境對美國決策者以及戰略界當然都有很大的影響，很多人會不自覺地把烏克蘭與台灣去類比，然後產生「不能讓台灣成為下一個烏克蘭」的戰略衝動。這些因素與中方相對應的一些戰略設計相互碰撞，如果不小心，會造成「台灣地區成為下一個烏克蘭」的可能情境，儘管這兩個問題有著本質的差別。 我想強調的是，很難說美國有意識地在設計一個戰略，要把台灣問題打造成下一個烏克蘭問題。 但是現在美國的戰略以及中美互動的過程，的確有可能把形勢向那個方向推動。

Ｑ：中美關係是否會滑落到下一個谷底？

Ａ：現在圍繞裴洛西訪台所造成的危機還沒有結束，未來會如何演進我們還要觀察，我認為地震有可能還沒有結束，危機還沒有達到形成「危機穩定」的程度。說得直白一點，情況還沒有壞到雙方必須被迫坐下來解決問題的程度。這個時候，如果雙方能坐下來儘快結束這種危險的局面，這當然是很好的局面。但是主觀願望要轉化為客觀現實恐怕並不容易。如果不踩剎車，情況可能會比現在看到的更加危險。

（作者為清華大學戰略與安全研究中心主任、教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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