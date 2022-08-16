為緬懷國軍先烈的犧牲奉獻精神，位於南台灣的中華民國國軍第四作戰區，於去年2021年9月3日軍人節上午，在高雄市澄清湖畔的國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式。不料由於秋祭儀典中竟然未唱中華民國國歌，且在20分鐘內即草草將儀式結束，如此的草率行徑馬上遭到在場數十名國軍遺族抗議糾正，主祭官第四作戰區的中將指揮官隨即道歉，重新進行儀式並演奏國歌，在莊嚴的國歌聲中結束秋祭。這次軍方的不當之舉，讓向來低調的國軍忠靈塔躍上了新聞的版面。

所謂九三軍人節，是紀念1945年9月3日（美國時間則是9月2日），日本政府代表外相重光葵，和日軍大本營代表梅津美治郎和隨員，一同登上停泊於日本東京灣內的美國海軍密蘇里號戰艦的甲板上，向以中美英蘇法五國為首的盟軍代表們呈遞降書，正式地向全世界宣告無條件投降。當時中華民國代表團團長徐永昌陸軍上將，也在降書上簽字確認，見證這個8年來在全體軍民同胞浴血苦戰，所換得不易的「慘勝」之歷史時刻。稍後國防部將這個饒富意義的9月3日，訂為「軍人節」，所以中華民國國軍的發展進程，和抗日戰爭艱苦卓絕所獲得的最後勝利，是無法脫離關係的。

而中華民國政府遷台後，在台北劍潭地區設立了台北圓山國民革命忠烈祠，作為中樞崇祀國殤的處所。中央政府官員每年在3月29日青年節（紀念1911年3月29日，革命黨人為推翻滿清政府，在廣州黃花崗起義犧牲的壯舉），和9月3日軍人節，均會前往舉行公祭，是為春祭和秋祭。

台北忠烈祠舉行入祀安位典禮。（中時檔案照）

1954年，主管國軍後勤支援任務的聯合勤務總司令部，在時任總司令黃仁霖中將的主導下，於南台灣高雄郊區的澄清湖畔興建了一座仿北方宮殿式的單層建築，作為存放已故國軍將士靈位和骨灰之所，是為國軍忠靈塔。國軍忠靈塔正前方的步道入口處，尚設立了一座三門四柱的牌坊，牌坊正中書寫了「國軍忠靈塔」，兩側則各有「成仁」和「」取義」的字樣，這一切明確昭示了澄清湖景致「有幸伴忠魂」的肅穆正氣。從此國軍忠靈塔成為了南部高雄地區軍事將領和地方首長，對先烈們一年兩祭致敬的主要地點。

外祖父自1937年盧溝橋事變，八年全面抗日戰爭的烽火點燃後，以26歲之齡投筆從戎，他離開了湖南省汨羅中學教席的穩定生活，考入黃埔軍校十四期第十總隊受訓，畢業後並編入了中央陸軍第四十三獨立炮兵團參加對日作戰。抗戰勝利後，在國共的戰火中外公又由海南島輾轉來台，他不幸於1951年早逝於花蓮空軍防空學校主任任內。在澄清湖國軍忠靈塔建成後，憑借外祖父先前在作戰時獲得的勳章，得以符合資格將骨灰遷入國軍忠靈塔內。加以我們家是母親家族中唯一住在南部屏東者，所以我們先前每年都會去祭拜外祖父。

進入國軍忠靈塔建築內，首先映入眼簾的就是正中央一座國軍烈士的共同牌位。左右兩側的內門直通烈士們的塔位。每一排的塔位是以「慎天」、「慎地」等來畫分不同區塊。外公的安息之處為「慎地四十」，在該處水泥方格內的木匣子正面有外公的戎裝照，姓名，軍銜，生卒年月日和籍貫。我們一般會將木匣子暫時搬出，在外面的香爐旁燒紙錢，焚香膜拜，再將外公的木匣子請回。

有一回我看到一位5、60歲退伍老兵模樣的老伯，將應該是他老戰友的木匣子搬出並打開，把裡面的瓷質骨灰罈取出，邊上還準備了兩杯小酒，並以鄉音訴說衷曲，兩者在陰陽兩隔的兩個世界把酒對話，看來令人深感悲涼。

有次外婆和我們同行，她說道在1950和1960年代，國軍忠靈塔建成之初，來此地祭拜的國軍遺族們大多是少妻幼子，觸景傷情令人心酸，所以外婆極其不願來造訪。等到1970年代中葉以後，這些烈士第二代的孤雛都已成人，且開始有了第三代的孫輩（就如同筆者一般），外婆方得以用平常心來看待，隨同我們一家來向外祖父致意的次數才增多了。

此處尚值得一提的是，國軍忠靈塔外牆側邊，有一塊勒石， 記述了國軍忠靈塔的營建始末，落款是「聯勤總司令同中將黃仁霖」。原來黃仁霖將軍是文人出身，在獲得美國哥倫比亞大學碩士學位後，返國加入蔣夫人所領導的「勵志社」，他為人負責幹練，是不可多得的人才。

抗戰中期，當陳納德將軍帶領了200名美國「假退役」的軍人，在大西南籌組「美國空軍志願隊」，亦即所謂的「飛虎隊」，協助中國軍民抗擊日寇戰鬥機，黃仁霖將軍即是負責這些美國「僱傭兵」吃喝拉撒的生活補給。他在1950年6月韓戰爆發後，又奉命接掌聯勤總司令部，作為對美國政府溝通的窗口，積極處理美援事項，也表現得可圈可點。只是他沒有軍事院校的歷練，他的升遷在當年派系林立的國軍序列中，招致了不少反對聲音，據說以陳誠為首的土木系將領反對最為激烈，所以最後只落得個「同中將」名不順之銜，這只勒石也永久記錄了這段小插曲。

回歸到去年軍方在國軍忠靈塔秋祭時，因未唱國歌所犯的嚴重錯誤，固然主祭官從善如流，立即修正以平息眾怒，但是對國軍先烈祭典如此輕率之舉，當然跟現在的執政當局，意欲切割且不重視1949年以前的國軍歷史和傳統相關。今年9月3日的秋祭將屆，中華民國國軍如何將「軍人魂」再找回並重新強化，反而是在龐大武器投資下和政治民主化後，最為重要的課題了！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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