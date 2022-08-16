疫情自2020年初發生以來，台灣經濟表現一直在水準以上，支撐GDP表現亮眼的主要因素來自出口暢旺，最新完成的海關進出口貿易統計顯示，7月出口以433億美元創下歷年單月次高紀錄，在連25紅的基礎上，全年出口可望衝上5,000億美元。雖然剛進入傳統出口旺季，起手式就相當搶眼，然而產業端傳來的消息卻令人高興不起來，反轉向下的轉折條件逐一現身，須要提高警覺做好準備。

剛過去的上半年，影響全球經濟的變數相當多，不論是突然發生的俄烏戰事、大陸封控，或意料中的疫情反覆、通貨膨脹、美國升息，所帶來的影響以負面居多，黑天鵝滿天飛舞。因此當上述變數或已消失，或影響的層面開始收斂時，自然對廠商的接續表現頗有期待，不料，相較於上半年逆勢突圍的表現，此時產業界卻是警訊頻傳，新出現的變數讓個別企業疲於應付。

檢視目前傳出的消息，海運市場的變動即頗受到矚目，不只原本一櫃難求的情況不再，運價也是持續的探底。剛公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續9周下跌，分拆開來細看，三大主要航線齊步走低。解讀此現象的各種原因中，最令人擔心的是貨量的減少，尤其年底消費旺季前的拉貨潮，一旦明顯縮減，反映的恐是整體市場的需求出現萎縮。

整體市場的需求減少，還反映在企業庫存水位的變化上，此波疫情受惠甚大的科技業者，近月來，接二連三提及庫存已成為新危機，對營運造成了干擾。包括宏碁董事長陳俊聖、台積電總裁魏哲家等科技企業家，陸續針對電子業庫存問題和市場的需求變化，提出說明；如以最近公布的財報情況來看，第二季庫存飆高至2,062億元的華碩最受到關注，外資並下修了華碩的目標價。

科技業之外，傳統產業也可看見對運營的擔心。7月出口數據如以產業別來看，資通訊和機械兩大貨類表現最突出，均創下歷年單月的新高紀錄，對此，工具機公會理事長許文憲的說明是，上半年高成長很大一部分原因，是來自去年訂單的遞延，少了這一塊，下半年的經營相對辛苦，他將年初訂下的25％出口成長目標，向下修正成15％；工業體系出身的副閣揆沈榮津也注意到此現象，據他觀察，工具機產業的台廠平均庫存達50％，遠高於日本同業的23％，為後續發展的一大挑戰。

傳統產業的另一支柱紡織業，同樣受到需求不振問題的干擾。國貿局針對紡織業發展出具的最新報告，引用了台商投資重鎮越南紡織協會的說法指出，下半年諸多挑戰中，因通膨導致美國與歐盟等進口市場的消費力下降，令人擔憂，與此同時，亞洲以日本為主的市場訂單也逐漸減少，導致部分紡織業者必須減產因應。

整體來看，疫情籠罩下的台灣因內需不振，「拚經濟」更依賴出口產業的表現，而各主要產業除面對疫情、通膨、升息、戰爭等進行中的變數，對於新出現的需求萎縮，更要擬具對策，妥為因應。我們也提供以下幾項觀察，做為參考：

首先要指出的是，企業必須調整心態，放棄對「貶值促進出口」政策的期待。台灣曾有很長一段時間，透過本國貨幣價格的競爭力扶持出口，但這一套做法，已很難再走下去，理由有四：一是此方式只適合缺乏競爭力的低端產品，二來疫情改變下的新經濟模式也未必適用，其三在美國的壓力下，央行即使想讓新台幣貶值，恐怕心有餘而力不足。至於最後一點，此做法與全力防堵通貨膨脹的方向有所牴觸，要說服政府採納並不容易。

其次，企業在經營策略上，要做好海外多元布局的準備。坦言之，當需求大爆發的時候，在台灣生產的貨品接單不成問題，但需求有限時，不論會計成本或機會成本都要重新計算，何況經過貿易戰與疫情的洗禮，供應鏈在地化成為趨勢，此時盡可能貼近市場的多元布局，才能讓企業從容的應付新出現的變化。企業如固守台灣為主要生產基地，想繼續在國際市場衝鋒陷陣的難度甚大。

最後要提醒的是政府部門，對於協助各產業技術能力升級上，要有危機意識。的確，中小企業是台灣產業一大特色，此種模式有著靈活機動的優勢，但也因規模不夠大，導致產品可靠度欠佳、企業技術檔次不夠高。疫情改變了全球經濟走勢，價格戰將轉為對品質的要求，面對新一輪的競爭，唯有持續的提升技術，才能長久守穩市場。這也是政府和企業界雙方都要面對的新任務。