以當時為運動員的郎平等人為代表的中國女排，歷年來在世界體壇賽事上贏得許多大滿貫，可謂勇冠全球，所向披靡，已被定位為中國的一種非物質的精神文明，她們帶來的正能量，一直激勵著億萬球迷。在大陸，中國女排是三大球領域裡唯一奪得奧運會金牌、世錦賽金牌、世界盃冠軍等各大榮譽的（譽滿全球的中國乒乓球屬於小球類）。只可惜郎平帶領中國女排在日本東京奧運會遭遇了滑鐵盧慘敗，中國女排意外無緣8強。

想可能是引咎辭職，雖然隊員們依依不捨，甚至痛哭失聲，可能也是心力交粹，郎平還是辭去了主教練職務，由蔡斌走馬上任成為中國女排的主教練，網上有人稱「值得一說的是蔡斌此前執教中國女排成績並不好，如今再次選擇執教中國女排，蔡斌也應該培養屬於自己的球員」，話雖如此，卻失於偏見。

從2022賽季世界女排國家聯賽看，前三輪先後擊敗了都很有實力的歐洲球隊荷蘭、土耳其和義大利，取得三連勝。但第二週的表現不及第一週，世聯賽中國女排大爆冷門不敵泰國，還被義大利在1/4決賽打敗，到目前止步八強，中國女排排名大幅下跌，排名實際降到第五，大概率跌倒第六。其實今年是世錦賽非常重要的一年，比賽的勝負甚至關係到中國女排下一屆奧運會的入場，還有人戲謔地稱女排輸了以後可能會被貶成中國足球。

中國女排在本屆世錦賽仍有殺入四強的可能，據稱除了義大利和塞爾維亞之外，其餘球隊或多或少都有問題。美國女排的主攻線同樣缺乏進攻。前此國際排聯發文支持安慰中國女排稱「她們可能缺少一些核心球員，但是在即將到來的（2019年9月23日-10月15日）女排世錦賽上，這支球隊的實力絕對不容小覷！」這對素有常勝軍的中國女排而言，寧非 「奇恥大辱」。

從馬後炮的觀點看，主教練似乎犯了雙重錯誤。 首先是培養新主力球員過於心急，用心雖然良苦，卻引起了意想不到的揠苗助長反效果。其次是臨場的失誤，在主攻線薄弱情況之下，卻屢換戰術失策，換人失當。前此中國女排能夠在巴西里約時隔12年再度奪得奧運冠軍，朱婷與張常寧功不可沒，可以說如今有朱婷與張常寧的中國女排和沒有她們的中國女排完全是兩支不同的球隊。

想在主教練重組女排之際，只因朱婷與張常寧受傷，而將正當職業黃金年齡的她們排除在隊外，完全沒有考慮到隊員們之間的團隊精神，假如朱婷真的傷到一無是處，為什麼意甲聯賽豪門斯坎迪奇，還據稱以每年120萬歐元與朱婷簽約呢? 女排這樣的傲慢，傷透了隊員們的心，尤其是對朱婷與張常寧，更情何以堪，想當年中國女排主力趙蕾蕾因傷缺席參賽，在慶祝勝利時 ，卻全程參與，那是何等的團隊精神。如今朱婷與張常寧是否重返中國女排，自然要尊重她們的意願與今後的個人生涯規劃，球迷們已不必一廂情願。

體壇賽事上沒有百戰不敗的個人或球隊，前此以常勝軍稱著的中國女排如此，極少失誤的中國跳水如此，如日中天的中國乒乓也是如此，都容有戰敗之績，但球隊應不容有傲慢與偏見。（作者為航太工程師）

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