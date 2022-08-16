國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，不只引發黨內青壯派怒罵投降，爭議訪陸時間此時此刻是否適當，而且黨主席朱立倫為降低反彈聲浪，對外強調此行不接觸中國官方、不談政治，表達此時機不去何時才是適當時機？有媒體報導稱，已取得夏訪中原訂行程，主要會談主要討論如何淡化台人仇中氣氛及說明國民黨親美內涵，引發外界議論。

客觀來看，副主席夏立言訪陸有風險，也有機會，站在選舉的角度當然是不利的，也無怪乎國民黨兩大諸侯侯友宜、盧秀燕都公開反對，黨內其他個別參選人更是表達不滿，部分民代為免影響個人選情，甚至決定年底選戰切割朱立倫領導的黨中央出走至民眾黨。

從選舉的角度此時出訪確實有商榷的空間，包括綠營戴紅帽、在野黨無代表權、軍演期間觀感不佳等因素；然而就國民黨生存來說、募款是必要的，大陸台商台生台胞的選票也是需要的；更深刻的意義是，適逢中美摩擦矛盾劇烈之際，國民黨正可以扮演調和中美衝突與緩和兩岸緊張情勢、也替兩岸溝通對話保持一定的空間，使兩岸溝通不致完全斷了線，避免兩岸情勢誤判。

然而自馬英九卸任後，國共關係已經大不如前，彼此互相也不存在了，大陸民意對台灣的敵視與對國民黨的仇恨值不斷上升；夏立言以國民黨副主席身份訪陸，非但可以重建國共互信，更可以當美中關係及兩岸關係的和平信使。

必須留意的是，當美國及外國國會議員頻於訪台之際，兩岸確實需要溝通，以化解兩岸緊張情勢，當民進黨蔡英文做不到、美國又拉不下臉來與大陸溝通，或許夏立言率團訪陸，留下三方緩衝的空間。從大格局的角度來看，夏立言訪陸基本上是正確的，朱立倫的說法並非沒有道理；況且夏立言此次訪陸，行前早就告知主管機關，合法合情合理，一切都公開透明，若有出格，以今日媒體無所不知的情況下，屆時再來追究與批評也不遲，一個負責任的政黨是看長遠的，而非一時選舉的成敗。

此外，當美國國會議員頻訪台灣，中方立刻就反制，台灣就受傷，國軍疲於奔命；當中美都礙於面子無法開誠佈公地進行有效對話，台灣與大陸也沒有任何溝通管道，這樣極容易造成誤判，一旦誤判立刻擦槍走火，後果不敢設想。

筆者認為，夏立言訪陸正好說明國民黨比民進黨更具有緩衝及確保美中台三方不發生不可預知危險，國民黨對美國的價值不在於親美，當台灣藍綠都親美時，誰能和陸？才能真正發揮確保和平功能，避免擦槍走火。

難道有人來緩和局勢，這不是好事嗎？做正確的事，就應當理直氣壯，開大門走大路。誠如朱立倫主席所言，夏立言率團去大陸，就是為了台灣的安全與國民黨的實際生存發展，就算犧牲國民黨一時的選票，或許是一種犧牲與政治自殺。但辯證來看，利弊參半，就看站在什麼高度與角度。畢竟，如果台灣現狀都不存在、中美對立到無法收拾，就算選舉選贏了，只是個別候選人的獲勝，卻輸掉了中美關係與兩岸關係。

總之，國民黨此時此刻以自我犧牲來換取兩岸穩定及中美迴旋空間，是需要勇氣與高度的，值得肯定。雖然或許會影響一時的選情，但也別忘了民眾是健忘的，民意是可以引導的，當對中國大陸、美國及台灣三方都有利，就應當義無反顧去做，難道美國不希望兩岸對話談判確保和平嗎？難道中美要全面對抗翻臉嗎？國民黨此時此刻確保三方穩定將會是歷史上最大的功臣。畢竟中美與兩岸都需要有效溝通對話，有溝通總比沒溝通好，此時需要緩和中美與兩岸緊張情勢，夏立言副主席等銜命公開訪陸，中國國民黨的勇氣值得點讚。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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