陳文茜在她的節目裡稱「拜登在裴洛西訪台之前，先和中國國家主席習近平在電話交談了2小時又20分鐘，根據白宮透露的訊息，習近平告訴拜登，中國不會在2年內對台灣採取軍事行動」。

習近平有沒有對拜登這麼說，誰證實過？所謂「白宮透露」從何而來？是陳文茜獨家，還是來自哪家外媒？

從北京在裴洛西事件上的公開反應看來，實無可能在習拜通話時就先亮底牌，因為中方基本無法確保美方是否能阻止裴洛西訪台，怎會先掛保證2年內不攻台？

然而，在陳文茜的敘事裡，裴洛西事件會被觀眾理解為「中美默契」，兩造各取所需，美方展現立場，中方取得軍事進展。是這樣嗎？

誠然，五角大廈在「圍台軍演」後對媒體說過，沒有改變「中方不會在2年內對台採取軍事行動」的評估，但這是美國防部的說法，與習近平給拜登承諾完全是兩回事。

重點不在於對岸是否會在2年內攻台，而是據此推論裴洛西事件的性質，不但高估了中美互信，也低估了中美鬥爭的烈度。

證據是，中方在事件後切斷，與暫停了8項中美間的重要溝通管道，若中美此前有各取所需的默契，斷無可能包含重要溝通管道的中斷，因為這明顯升高了台海危機與不確定性，也對美方不利。

這樣膚淺且錯誤的報導品質，出現在民進黨喉舌媒體或許司空見慣，但陳文茜的節目不應該是如此水平吧？

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