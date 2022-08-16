數位匯流經濟發展遇到瓶頸，全球科技企業井水開始犯河水，目前市面上浮出的新匯流題目，一個是元宇宙，一個就是車聯網，蓋因其為網路應用全新生態系統，牽涉包括作業系統、軟硬體、應用服務等等。

祖克柏的元宇宙的確從去年開始掀起了全球的新浪潮，但是，形勢比人強，面對今年的不景氣，臉書母公司Meta正努力解決有史以來營收首度下滑的問題，根據職場研究機構Revelio Labs數據顯示，元宇宙的職缺正在逐漸消失。這對於原本就不是那麼容易建立起來的元宇宙，真的不是一件好事。

我在7月的專欄〈中國的數位匯流眼界比矽谷精準？〉中曾提及鋼鐵人馬斯克曾表示「微信非常厲害，什麼都能在裡面做。」並且暗示Twitter也應該朝這個「超級應用」的方向發展。我一度認為馬斯克是那位真正看通透美國數位經濟現況，同時有能力為矽谷困境找出解決方案的人。可是，他居然在車聯網議題上犯了錯。

近日，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在Twitter 預告，正與 Valve合作，要讓Steam遊戲在自家電動車運行，最快8月就能展示成果。特斯拉會選擇與Valve合作，除了Steam是全球最大遊戲平台，Steam角色也較單純，無需考量諸如在Google、微軟等等遊戲平台或商城較複雜的作業系統元素，但也因此可能提高特斯拉的售價。當然，也有不少人抨擊車載娛樂的安全問題。

我覺得他在車聯網布局上可能犯了以下幾個錯。首先，車聯網是新數位匯流領域，所謂的車聯網娛樂，並不是把手機或是過去其他使用情境的數位娛樂直接移到車上就叫車聯網，如此做，將會使得車聯網變成是一個假議題。我們試著想想，如果車載娛樂是發生在特斯拉的電動車上，車主當然不能邊開車邊遊戲，那麼，這個娛樂應用本身就跟車主無關，但如果是為乘客設計的，乘客只要將手機或其他載具直接拿上車玩也就好了，又何需要什麼車聯網娛樂？簡言之，車聯網娛樂是要創造一個專屬車用空間獨特的娛樂型式才有意義。

其次，就算電動車真要與車載娛樂結合，馬斯克似乎也想錯方向。為何電動車要與車聯網娛樂結合，是因為新娛樂可以大量增加特斯拉應用服務的收益，而不是因為多了娛樂反而提高車子售價，在全球電動車市場競爭白熱化的此時，車價貴了也可能影響銷量，實為不智之舉。此外，娛樂也不是自家開發的，感覺在扮演引領後數位匯流發展領頭羊的角色也不鮮明。

最後，我覺得車聯網是要與自動駕駛結合才有積極性的意義，因為雙手騰出能做些什麼才是要思考車聯網娛樂的原因，只是，自駕領域近日似乎流年不利，特斯拉在近日告別了自家自動駕駛的靈魂人物。而除特斯拉之外，今年內華為、蔚來、理想等公司，據傳至少有7位自動駕駛主將出走，不是很妙。

那麼，到底誰才可能在美國應用服務整併方面勝出呢？

根據媒體報導，美國行銷數據研究機構Insider Intelligence公布去年底亞馬遜在全美數位廣告的市占率為14.6%，今年第2季亞馬遜廣告相較已成長18%，來到80.76億美元，這凸顯出電商數位廣告對品牌業者的吸引力正在提高。也有媒體的專文標題是「在Google、Meta投放廣告已成歷史？」亞馬遜才是電商廣告新玩法！

關鍵其實是蘋果的隱私與透明度政策日益嚴格之故。眾所周知，諸如Meta、 Snap等社交軟體是採用第三方廣告科技來經營它的廣告業務，因此，蘋果的政策對其影響非常深遠。但是，亞馬遜本身就握有來自串流用戶、雲端網路服務，以及電商賣場等等令無數廣告主羨慕的高品質用戶數據，這就讓它可能成為未來更先進的廣告平台，說不準，有一天亞馬遜就是成功整合矽谷的超級應用！（作者為科技媒體專欄作家）