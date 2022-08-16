台灣民意基金會針對裴洛西訪台及中共軍演發布最新民調，該基金會董事長游盈隆認為，這是史上第一次出現台灣總統在強大外力加持下，支持度不升反降的離奇現象。蔡總統近日受到「挺堅」的負面影響，恐是主因，但既然抗中牌能被內部事件干擾，代表藥效下降，也是不爭的事實。儘管抗中牌不再是萬靈丹，但仍是民進黨操作選舉的唯一特效藥，短期看不到有換藥的跡象，而且劑量只可能越用越重！

此次中共圍台軍演，總統抗中牌被認為失靈，不外幾個原因。首先，蔡總統對於美國眾議院議長裴洛西來訪前後過程及後續中共軍演的反應，恐受美國拜登政府的壓抑，格外低調。因此與其說抗中牌失靈，不如說蔡總統手腳被美國綁住，施展不開，根本無法強打抗中牌；少了針鋒相對，只剩低調寡言，效果當然不彰。

其次，過去台灣的地方選舉對於高度主權議題的關注本來就不如中央級選舉時熱絡。越往基層選舉，政黨對決、統獨議題等對投票行為的影響力越低。此時操作抗中保台，民眾不易有共鳴。

第三，根據此次民調，台灣民眾對於美國是否出兵協防台灣，信心並未回復。對於蔡政府過激操作抗中議題，態度相對保留。美國去年8月緊急從阿富汗撤軍，動搖部分盟邦對美國安全承諾的信任，但該基金會去年9、10月做的民調，台灣人民仍超過6成相信美國會出兵協防台灣。然而今年2月俄烏戰爭爆發，台灣民眾對美國會協防台灣的信任度直接腰斬，此次雖緩步回升，但不相信美國會馳援台灣的比率仍較高。

第四，當然是蔡總統被瞎挺林智堅的後座力所傷。當論文抄襲風波剛爆發時，台灣民意基金會7月19日公布的民調，高達48.2%民眾認為不影響選情，不過隨後7月底新竹球場「開箱」秀出包，導致職棒球隊多人受傷，情況開始變化。裴洛西訪台與中共軍演雖短暫轉移論文門的焦點，但8月9日台大審定論文結果出爐，林智堅形同被判有罪定讞，蔡總統隔日還在民進黨中執會下令全黨力挺，引爆輿論與黨內譁然，被多數人認為是抗中牌失效的罪魁禍首。

儘管過去地方選舉操作主權與抗中議題成效不高，但是蔡政府操作裴洛西議長及隨後美國國會議員訪台，還加買雙保險，搭配修憲複決，不難見到民進黨在此次選舉欲「提早投藥」，來扭轉年底選情評估不樂觀的局勢。只不過這些選舉起手式，竟意外被美國政府與蔡總統欽點的林智堅所打亂。

另方面，這份民調同時也顯示台灣民眾對於中共此次加大力道的軍演威懾，有反感卻無太大恐懼感；雖然認為中共會武力犯台的民眾增加，但是不如1996年台海危機時，還伴隨股市大跌4成與民眾大筆資金逃往海外的實質反應。大陸「恐嚇牌」儘管對台灣民眾總是產生心理上的反效果，這次下重手軍演，對股匯市的影響竟也快速降低。

恐嚇牌、抗中牌同時失效，結果會促使兩岸修正路線，走向和平嗎？答案不僅不會，在美中對抗格局的影響下，雙方恐怕更會傾向加強力道，下更猛的藥。兩岸強硬政策失效的挫折，恐怕只會各自累積更大的能量，在下一次危機中繼續對撞。這就如同成癮者暫時的戒斷，之後易導致超量爆用，造成更大的傷害。（作者為國家政策研究基金會副研究員）