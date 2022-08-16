大陸國台辦發言人宣布，將駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆及立委陳椒華、王定宇等人列入「台獨頑固分子清單」並進行制裁，這是陸方繼去年將蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃列入首輪清單後，第二次公開名單。陸方設置清單之目的本是切割「極少數」的台獨人士，但這波動作緊隨裴洛西訪台、中共軍演而來，且一口氣端出7人，透露出北京對台策略新變化。

首先，被納入名單的7名政治人物，大部分具立法委員職務，且參與了裴洛西訪台的接待和會晤活動，但同場的國民黨、民眾黨立委並未受到波及。此舉說明，陸方鎖定的所謂「頑固台獨」仍以民進黨、時代力量等綠營政黨為主，雖然國民黨、民眾黨多次表態支持美台關係升級，在一些議題上也不得不幫蔡政府背書，如參與立法院朝野立委「抗中」聲明聯署，但對岸顯然能理解藍白政黨的處境。

同理，陸方在選擇制裁台灣民主基金會的成員時，也僅點名執行長黃玉霖，並未擴大到有國民黨籍立委參與的董事會，以及由學者組成的副執行長層級。換言之，大陸這一波打擊「頑固台獨」，仍然是在綠營和其他光譜陣營之間明確畫出一道分割線。對應了大陸最近發表的《台灣白皮書》中，指責「民進黨是和平統一必須清除的障礙」的相關表述。

不過，國台辦發言人在新聞稿中說，「今天公布的台獨頑固分子名單，不是清單的全部」，又要求台灣民眾「自覺與台獨分裂分子畫清界線」，這既是一種提醒，也算是一種警告。別忘了，今年初陸媒曾批評國民黨內存在所謂「暗獨」，如果對照如今大陸官方不客氣的表態，可以意識到之前的傳言並非空穴來風。這恰好也折射出在野政黨以各自管道與大陸保持溝通、維持互信的必要性。

另一個耐人尋味的訊號，是大陸制裁清單中列入了綠營立院黨團總召柯建銘，這意味著紅綠關係已經徹底覆水難收了。要知道，柯建銘在2013年曾在民進黨內推動「凍結台獨黨綱」，當時國台辦發言人肯定此舉是民進黨朝向正確方向的重要一步。更近的案例是，2020年5月蔡易餘等民進黨籍立委提刪除《兩岸人民關係條例》、《憲法增修條文前言》中「國家統一」的字眼，卻被黨團總召柯建銘攔下，要蔡易餘自行撤案。

回顧上述歷史，「喬王」柯建銘不單在民進黨內曾經主張「不獨」，甚至在兩年前還挽留「統一」，怎麼看都不像「頑固台獨」，反倒是蔡易餘才應該率先被列入制裁清單。可以推測，陸方或考量到「國安五法」修法、《反滲透法》立法等「抗中法案」都是由柯建銘協調主持完成，不會因為他過去溫和言行而有所豁免。也就是說，紅綠多年來試探性接觸、溝通的努力，如今也「清零」了，真是令人唏噓！（作者為智庫研究員）