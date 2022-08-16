「美國要增加國內半導體製造是浪費、昂貴，又徒勞無功的做法！」這是台積電創辦人張忠謀的直白結論。在美國政府通過《晶片法案》，準備挹注520億美元給半導體產業後，他甚至還當著蔡總統的面，對美國眾議院議長裴洛西直言不諱，看衰「美國製造」的晶片先進製程。

台積電正在竹科規畫2奈米新廠，也在南科推動3奈米量產，高雄6奈米新廠正要動土，今年資本支出預計達400至440億美元。相較於《晶片法案》的資金，未來5年內會逐步分配給英特爾與格羅方德（GlobalFoundries）等多家申請的企業，台積電一個人的武林已超越一個國家。

關鍵在於，1座月產5萬片的14奈米12吋晶圓廠，造價就要100億美元以上，更不用說，7奈米與5奈米的天價了。美國《晶片法案》最主要的支出是5年內用於先進製程製造的370億美元，如果不計民間企業的資金投入，也就是美國政府在5年後蓋好3到4座14奈米晶圓廠錢就用完了，而屆時14奈米則已成為成熟製程了。

中國大陸的半導體大基金從2014年以來，總投入預算達480億美元，為什麼還打不過台灣？關鍵在於，半導體的江湖，想砸錢稱霸只是第一步，研發技術與客戶關係更是光明頂上的致勝關鍵。

張忠謀沒有向裴洛西說到的是，半導體產業上中下游的分工，經過30年來的演化，已然清晰明朗。最上游的IC設計，美國仍是王者。高通與博通仍然執通訊晶片牛耳，AMD與英特爾仍然寡占電腦與伺服器CPU市場，NVIDIA則是繪圖晶片龍頭。更不用說，蘋果的晶片設計能力居全球之冠，剛上市的M2筆電晶片和即將推出高階版iPhone 14的A16晶片，跑分都是世界第1。

至於IC設計業者仰賴的EDA軟體系統，美國的新思、益華、明導等領導品牌，強占近8成市場。反過來說，IC設計公司沒有EDA軟體，其實就設計不出晶片了，這也難怪美國政府在8月15日斷供EDA軟體後，大陸的上千家IC設計公司未來可能都會做不出晶片，都要準備捲鋪蓋了。

晶片設計好之後，要交給晶圓代工廠來製造出晶片，最後再送給封裝測試業者完成出貨。以AMD的市值超越英特爾為例，就是把電腦與伺服器晶片交給台積電來做，而英特爾的晶圓製造先進製程已經明顯跟不上台積電的快速腳步，甚至無法滿足自家晶片設計部門的需求了。

AMD也曾經擁有多座晶圓廠來生產CPU，創辦人桑德斯的名言是，「真男人就是要擁有晶圓廠！」沒想到，現任執行長蘇姿豐是半導體產業難得的「女力」，她帶領AMD市值飛越英特爾，走出了永遠「老二」的窘境。

真男人的晶圓廠，後來呢？格羅方德於2009年從AMD拆分出來後，雖然有中東石油國家的主權基金支持，但迄今還是被台積電遠遠甩在後頭，更早已放棄投入先進製程。疫情前後台積電賺得盆滿缽滿的時候，格羅方德甚至超過3年陷入巨額虧損。

根據調查機構TrendForce的報告，今年台灣占全球晶圓代工產業營收的市占率，估計將從去年的64%提升到66%，台積電的比重則從53%提高56%，都居全球之冠。在地緣政治與中共軍演越來越緊張的當下，「矽盾」正為你我保家衛國。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）